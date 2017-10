D´ONOFRIO: “NO CORRESPONDE EL 15%, ALARIO ESTÁ EQUIVOCADO”

El último miércoles se conoció un nuevo capítulo de la novela entre Lucas Alario y el Millonario. El atacante, quien se marchó en el final del mercado de pases, inició acciones legales para que el club le deposite el porcentaje (el 15%) que le corresponde por la transferencia.

Y ayer, en la previa del choque ante Defensa y Justicia, Rodolfo D'Onofrio le contó a TyC Sports cuál es la postura de La Banda con este tema: "Alario está equivocado porque River no vendió nunca al jugador y él usó la cláusula de salida en un momento que no correspondía. Lo que nosotros hemos hecho es que la AFA nos girara un porcentaje que equivale a lo que él le toca. Se lo devolveremos a la AFA para que la AFA decida. Nosotros creemos que al jugador no le corresponde. Creo que esto le corresponde a Bayer Leverkusen. Cuando es una transferencia sí, pero cuando es una cláusula de salida no".

EL ARTÍCULO 16 DE LA FIFA DICE CLARAMENTE QUE UN JUGADOR QUE ESTÁ JUGANDO EN UNA LIGA NO PUEDE UTILIZAR LA CLÁUSULA DE SALIDA

Por otra parte, el máximo directivo del Más Grande dejó en claro que el conjunto alemán ejecutó la cláusula justo cuando Alario se encontraba jugando la Superliga, acción que la FIFA prohíbe: "El tema lo voy a llevar a la reunión de FIFA porque el artículo 16 de la FIFA dice claramente que un jugador que está jugando en una liga no puede utilizar la cláusula de salida. ¿Está vigente o lo van a cambiar? Ya se lo dije al presidente de la FIFA (Gianni Infantino) el otro día que tuvimos una reunión con él y con el presidente de la AFA, que también estaba presente".

"No tenemos nada en contra de Alario, que triunfe en Alemania, que le vaya bárbaro, nos ha dado muchas alegrías... pero Bayer Leverkusen hizo cosas que no correspondían, tienen falta de ética. Venir a hacer una revisión médica cuando River no sabía nada e ir a una clínica sin comunicarle a River... eso no se hace", agregó D'Onofrio.