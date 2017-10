COLÓN: VENCIÓ EL PLAZO DE LA INTIMACIÓN POR ALARIO

El lunes pasado, Colón le envió vía AFA, una intimación a Bayern Leverkusen de Alemania por el incumplimiento del pago del 40% correspondiente por la rescisión de Lucas Alario, que ya está habilitado y hasta convirtió un gol en su debut. En el mismo apuntó que, si no se hacía efectivo, rompería el compromiso de reciprocidad y no le devolvería el dinero pactado. En consecuencia, reclamaría directamente los 7.200.000 euros.





Vale destacar que el elenco teutón ya giró los 18.000.000 de euros y River es quien debe repartir lo que es del Sabalero y San Lorenzo de Tostado. Aquí la situación es que hasta que el Millonario no retire el dinero, los demás no podían cobrar, pero esto ya pasó, porque desde hace días cobró, con lo cual lo único que está haciendo es dilatar todo lo más posible.

Es así como la dirigencia encabezada por José Vignatti hizo una movida estratégica para que el Bayer presione a River, algo que hasta el momento no pasó. Pero podría haber más lecturas al respecto, porque el Leverkusen no tiene por qué meterse, ya que pagó todo y el conjunto que preside Rodoldo D'Onofrio es el que demora todo, a propósito.

Habrá que ver hasta cuándo se puede tirar de esta cuerda, donde los intereses en juego son muchos y la cosa escribe una nueva historia cada semana. Incluso el mandamás millonario deslizó en la semana que llevará el "tema Alario a FIFA", por entender que todo se dio fuera de los términos razonables, algo que no tendría asidero. Pero al rehusarse a admitir esta movida sabalera, hará hasta lo imposible.

No hay que olvidar que San Lorenzo de Tostado también está esperando el dinero con mucho ahínco, ya que le dará la inyección económica necesaria para poner todo en cauce y apostar a nuevos proyectos. Muchas veces es complejo ingresar en los números que rodean al fútbol, pero no hay que ser tan erudito para entender que todo depende de River. Si reparte, se termina la histeria, pero si no lo hace, la justa seguirá. Sin embargo, alguna vez el plazo debe expirar y es así como Colón presiona para reclamar lo que es suyo. Veremos cómo concluye esta historia...Ah, este domingo Lucas Alario cumple 25 años. ¿Habrá regalo?

El cumpleaños de @lucasalario13 se acerca, envíen su de felicitación y elegiremos los mejores para compartirlos con él. #Los25deAlario

