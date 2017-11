RUGBY: CONTEPOMI SE SUMÓ AL SALÓN DE LA FAMA

Este viernes, en Inglaterra, Felipe Contepomi puso su firma en el “Muro de la Fama” y así se sumó oficialmente al “Salón de la Fama” de World Rugby. El ex jugador de los Pumas se convierte en el tercer argentino en conseguir este logro, tras Hugo Porta y Agustín Pichot.

Felipe se convirtió en el integrante número 133 del Salón de la Fama y junto a él también entraron el canadiense Al Charron, el inglés Rob Andrew, el francés Fabien Pelous y la estadounidense Phaidra Knight. El jugador surgido en Newman se mostró emocionado y estuvo acompañado por familiares y amigos.

#WorldRugbyHOF inductee #133 Felipe Contepomi signs the Wall of Fame at the World Rugby Hall of Fame in Rugby, UK pic.twitter.com/pokYADA0a8