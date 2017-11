SOL PÉREZ SE ENDEMONIÓ Y LOS MANDÓ A TODOS A LA RE MIL....

Normalmente, Sol Pérez (23) suele derrochar simpatía a cada paso y es difícil imaginársela sin una sonrisa en sus labios. Sin embargo, cuando algo la molesta la chica del clima también ha demostrado que es de armas tomar y puede transformarse de la peor manera.

Es el caso de lo que le sucedió en las últimas horas, a partir de una serie de mensajes de desconocidos que le llegaron a su número privado que alguien viralizó sin su autorización, y a partir de la inclusión que hicieron de ella en un grupo de Whatsapp al que no tenía interés en pertenecer.

"Estás violando mi privacidad porque estás mandando un mensaje a mi número que nadie te lo pasó. Yo no te lo pasé, y si estoy saliendo del grupo es porque no quiero que me hinches más las pelotas. Maleducado de mier…. Y sos inversor de no sé qué pelotu…, inversor de los pelotu…, porque sos flor de fo…", arrancó furiosa la participante del Bailando.

"Me siguen hinchando los huev… y publico uno por uno sus números en mi Twitter. Déjense de jo… pendejos del or… que no se saben ni lavar el calzón la con… de su madre, si llamo a tu mamita te ponés a llorar, pu… del culo", concluyó indignada la escultural rubia.

Audio Sol Pérez enojada