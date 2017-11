"Clics Modernos", el disco de Charly García que le dio la bienvenida a la democracia

El segundo disco de estudio solista de Charly García tuvo la particularidad -entre otras que ya veremos- de ser lanzado al mercado en un momento histórico de la Argentina. El 30 de octubre de 1983, Raúl Alfonsín ganaba las elecciones con el 51,7 % de los votos y el país se preparaba para el retorno de la democracia cuando el 10 de diciembre el candidato de la Unión Cívica Radical (UCR) asumiría la Presidencia de la Nación.

En medio de todo ese fervor, Charly editaba en los primeros días de noviembre Clics Modernos, que, como su nombre lo indica, iba a ser un disco "moderno", dado el sonido new wave que le impregnó García.

Es imposible separar el contexto que vivía el país con este trabajo discográfico porque, sin dudas, hay una fuerte mirada hacia la realidad argentina. No es casualidad la relación de ese tono bailable del disco con la fiesta democrática celebrada en el país.

Charly posa feliz junto a Blaney

Además, una canción como Los Dinosaurios también era un mensaje directo a la época que ya empezaba a quedar atrás pero con heridas que nunca cerrarían. Sin embargo, el propio Charly se encargó de decir en una entrevista con la revista Rolling Stone en 2002 que no la compuso pensando en los represores: "Juro que cuando la escribí no pensé en los militares (…) La letra tenía más que ver con el sentimiento de ausencia que se produce en uno cuando pierde algo, desde un amor hasta el cepillo de dientes".

Clics Modernos salió a la venta con nueve canciones, todas compuestas por Charly García, y fue grabado y mezclado en Nueva York. Se presentó el 15, 16, 17 y 18 de diciembre en el estadio Luna Park con Pablo Guyot en guitarra, Alfredo Toth en bajo, Willy Iturri en batería, Daniel Melingo en saxo, Fabiana Cantilo en coros y Fito Páez en teclados.

"Creo que es una mezcla de rocanrol, tal vez un poco de tango. El rocanrol toma algunos elementos locales en muchos países. Nosotros tenemos esa mezcla con el tango. En las letras también", decía Charly en esa época en un reportaje con un medio extranjero antes de tocar unos temas del álbum en la Plaza de Mayo.

Charly contó que al disco lo iba a llamar “Nuevos trapos”

Respecto a la tapa, el artista recordó que la hizo junto a Uberto Sagramoso: "Al disco yo lo iba a llamar Nuevos trapos, pero en una calle (de Nueva York) había una figura como la que pintaban acá de los desaparecidos, pero en negro, y decía Modern clix y me pareció un muy buen nombre. En realidad era un grupo de ahí. La nave despegó".

En 2007, Charly afirmaba que "no le cambiaría nada a Clics. Es un disco autoproducido hasta económicamente, hecho en Nueva York, donde conocí a Joe Blaney. Compré los instrumentos, me instalé un estudio de dieciséis canales en el Village y apareció en un momento Pedro Aznar con su novia e hicimos el primer ensayo, estábamos con Zoca, los cuatro, en el loft y siendo tan histéricos no sé cómo hicimos para convivir".

"El arranque del disco fue así: voy a los estudios Electric Lady y les digo: 'Quiero alquilar The Best, alquilarlo'. El dueño me dice: '¿Tu padre es rico o qué?'. Yo le muestro la plata y me pregunta: '¿Un café?', además de darme una lista de ingenieros, el último de los cuales era Blaney".

Charly García en Nueva York

Si bien el álbum es electrónico, moderno y bailable, esto no quiere decir que no tenga canciones con una fuerte carga política. No soy un extraño posee una impronta tanguera y su letra habla del exilio y pone la nostalgia en primer plano: "Desprejuiciados son los que vendrán y los que están ya no me importan más, los carceleros de la humanidad no me atraparán dos veces con la misma red".

Lo mismo ocurre con Nos siguen pegando abajo y No me dejan salir, que si bien tienen un sonido que se presta al baile, también bajan un mensaje político en sus letras. "Él se desmayó delante de mí, no fueron las pastillas fueron los hombres de gris. Miren lo están golpeando todo el tiempo, lo vuelven vuelven a golpear, nos siguen pegando abajo".

Los sencillos fueron Nos siguen pegando abajo (pecado mortal), No soy un extraño, Bancate ese defecto, No me dejan salir, Los dinosaurios y Nuevos trapos.

La tapa de “Clics modernos”

Las canciones

Nos siguen pegando abajo (pecado mortal) // No soy un extraño // Dos cero uno (transas) // Nuevos trapos // Bancate ese defecto // No me dejan salir // Los dinosaurios // Plateado sobre plateado (huellas en el mar) // Ojos de video tape.

Los músicos

Charly García: piano, guitarra, sintetizador Roland, samplings, caja de ritmo y voz.

Pedro Aznar: bajo fretless, guitarra y voz en Nos siguen pegando abajo.

Larry Carlton: guitarra en No soy un extraño, Los dinosaurios y Plateado sobre plateado.

Casey Scheuerell: batería.

Willy Iturri: batería en No me dejan salir, Nuevos trapos y Ojos de videotape.

Doug Norwine: saxo en Nuevos trapos.