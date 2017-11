Sábado violento: Una menor embarazada baleada, y un joven fallecido

Los hechos

Una niña de 14 años ingresó este sábado con una herida de bala en el abdomen cerca de las 18 al Hospital De Niños Orlando Alassia. Posteriormente fue derivada al Cullen ya que se encontraba con un embarazo de 23 semanas en curso y allí fue intervenida quirúrgicamente.

Presuntamente la joven se trasladaba en moto cuando fue abordada por distintos sujetos y recibió los disparos en Barrio Yapeyú.

En un hecho relacionado, en Villa Hipódromo pasadas las 21:00 un hombre de 20 años falleció como consecuencia de un disparo de arma de fuego que lo alcanzó en la zona del abdomen.

Desde el Hospital Cullen informaron el deceso de un hombre que ingresó con una herida de arma de fuego.

El hecho se habría dado en Villa Hipódromo, precisamente en inmediaciones de calle Ángel Casanello al 4200. Allí, el joven de 20 años arribó al nosocomio con un balazo en el abdomen.

Según el cuerpo médico que lo recibió, el hombre llegó ya sin vida.

La herida habría sido originada por un arma de fabricación casera. Por este motivo, se hizo una requisa en un domicilio de barrio Ciudadela Norte, donde se secuestraron armas tumberas.

Hasta el momento, no hay detenidos por estos hechos.

La palabra de la Fiscal Gioria

Este lunes la Fiscal Ana Laura Gioria, quien dirige la investigación de la causa, dijo que “la versión que maneja la fiscalía relaciona los hechos. Hay “un masculino que hiere a la menor (que estaba embarazado) y estaría identificado pero no detenido”, agrega.

Por otra parte la fiscal indicó: “La persona que acompañaba a la menor cuando recibió la balacera también estuvo en la escena del crimen del hombre de 20, no obstante no tuvo participación en el mismo. La víctima del homicidio era familiar de la niña de 14 años pero no se le atribuye participación en la agresión a ella”.

“La gresca que se origina en el Hospital Cullen tiene relación con la balacera a la niña de 14 años. Formarían todo parte de la misma familia”, añadió Gioria.

El estado de salud del bebé

“Al día de hoy, ese bebé está un poco más estable. Sigue corriendo riesgo de vida ya que es una bebe de 23 semanas de 720 gramos, súper prematuro, de muy poco peso y con pocas defensas”, manifestó Poletti.

El estado de salud de la madre

Al respecto, el director dijo que: “Termina la operación alrededor de las 20, donde tuvo que hacerse además de la cesárea y la sutura del útero, se tuvo que hacer una resección intestinal porque múltiples lesiones en el intestino por el trayecto de la bala. Está en terapia, sin respirador, evolucionando lenta pero favorablemente”.