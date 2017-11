Las 14 marcas de autos chinas que llegan a la Argentina en 2018

Mao Tse Tung dijo una vez que "el mundo temblaría si todos los chinos saltaran al mismo tiempo". No lo hicieron nunca, pero a la economía global sí la están dominando con paciencia oriental. No sólo fabrican spinners: están copando el mercado automotriz y Argentina no es la excepción. A continuación, las marcas que ya están en el país y las que se vienen.

Las que ya están:

CHERY

La más popular y pionera. Vende en Argentina el compactísimo QQ, las Tiggo 3 y 5, y el Fulwin que viene en sedán y hatchback. Precios accesibles y hasta plan de ahorro.

LIFAN

Importa las SUV X50 y X60 como auto familiar a $277.000 y $379.000 respectivamente. También trae la utilitaria Foison en versión Truck, Cargo y Box.

GEELY

Es la novena empresa en ventas del gigante asiático. En Argentina es una de las que más variedad ofrece: el LC, LC Cross, 515 y tres versiones de la Emgrand. La gama es para todos los gustos.

FOTON

Importan una pick up del estilo de las exitosas Toyota Hilux y Volkswagen Amarok. Su importador, Ralitor, producirá camiones JMC y DFM en la ciudad de La Plata.

DFM

Dongfeng Motor Corporation importa camiones. El T01 Simple y Doble Cabina –con motores Nissan- y el 1064 J10. Fabricarán en La Plata.

JMC

Jiangling Landwind también produce camiones. N601, N800 y N900 son los tres modelos que ofrece. Otra que estará produciendo en Argentina.

ZOTYE

Zotye International Automobile Trading Co nació en 2005 y se instaló en Argentina a finales de julio de 2017. Amplia gama: Z100 (citycar de 3,55 metros de largo y motor de un litro), Z300 (sedán de 4,60 metros de largo y motor 1.5), Z500 (sedán del Segmento C ), T600 (SUV para el Segmento C ), E200 Ev (Citycar eléctrico de dos asiento), Yun 100S Ev (Citycar eléctrico de cuatro asientos) Van V10 Ev (utilitario urbano eléctrico).

Las que se vienen:

BRILLIANCE

Instalada en varios países de Latinoamérica, llegará en principio con su unidad de negocios Shineray a comercializar los utilitarios T30, T32 y X30 con motores 1.3 económicos y rendidores.

DFSK

Fusión entre DFM Dongfeng Motor Corporation y Sokon Motor Group, es una de las tres empresas más grandes del sector en China. Llegará de la mano de Sidequip (Grupo SOCMA) que también importa los Chery. Los modelos que traerán serán cuatro utilitarios.

BAIC

Beijing Automotive Group es una automotriz estatal. Traerán tres SUV: X25, X45 y X55.

GREAT WALL

La Gran Muralla es la primera empresa privada china que cotizó en la bolsa de Hong Kong. Vendrá de la mano de Manuel Antelo, el dueño de Car One y ex CEO de Renault en los '90.

KANDI

Traerá quizás el más pintoresco de los modelos chinos: el Coco. Una especie de Smart de dos plazas, techo de lona desmontable y eléctrico.

BYD

Esta empresa llegará no sólo para importar sino que invertirá 100 millones de dólares para producir. Harán colectivos eléctricos en Salta.

DONFENG TRUCKS

La división de camiones de DFSK, empresa fundada por Mao Tse Tung en 1968,también estará presente en el mercado argentino en 2018.