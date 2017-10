TENIS: DEL POTRO Y SUS CHANCES DE LLEGAR A LONDRES

Hace pocos meses atrás, Juan Martín Del Potro estaba relegado en el ranking mundial y ni siquiera soñaba con poder llegar al ATP World Tour Finals de Londres, torneo que reúne a los 8 mejores del año. Sin embargo, el tandilense está realizando un sprint final de temporada fantástico y llega al último torneo del calendario (el Masters 1000 de París, que comienza hoy) con chances.

A partir de septiembre, el tandilense hizo semifinales del US Open, semifinales del Masters 1000 de Shanghai, título en el ATP 250 de Estocolmo y final en el ATP 500 de Basilea. En esta tremenda racha, Delpo logró triunfos ante cinco Top 10: Dominic Thiem, Roger Federer, Alexander Zverev, Grigor Dimitrov y Marin Cilic.

Las bajas por lesiones de Stan Wawrinka, Novak Djokovic, Andy Murray, Kei Nishikori y Tomas Berdych ayudaron para que la Torre de Tandil tenga su oportunidad. Antes del Masters 1000 de París, hay seis jugadores con su lugar en Londres confirmado: Rafael Nadal, Roger Federer, Alexander Zverev, Dominic Thiem, Marin Cilic y Grigor Dimitrov.

David Goffin está muy cerca y después Pablo Carreño Busta, Sam Querrey, Kevin Anderson, Jo-Wilfred Tsonga y Lucas Pouille pelean con Delpo por el último puesto. En París, el tandilense debutará en la segunda ronda, donde enfrentará al vencedor entre el italiano Paolo Lorenzi (41°) y el portugués Joao Sousa (58°). A continuación, repasamos todas las posibles combinaciones de resultados en París que pueden llevar al argentino al Masters de fin de año:

Si sale campeón

Clasifica directamente, sin depender de lo que hagan los demás.

Si pierde en la final

Clasifica, a menos que Anderson, Pouille o Tsonga salgan campeones y Goffin llegue a cuartos de final.

Si pierde en semifinales

Necesita que Carreño Busta no llegue a cuartos de final, que Querrey no sea semifinalista y que del otro lado del cuadro Anderson no llegue a la semifinal, que Tsonga no alcance la final y que Pouille no salga campeón. Si se da alguna de esas variables, queda afuera.

Si pierde en cuartos de final o antes

No tiene chances de clasificar.