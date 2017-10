María Luisa Miretti presenta “Sombras que se mueven”

“Sombras que se mueven” reúne una temática variada, algunas veces con anécdotas reales que fueron recreadas literariamente, sugiriendo emociones que crean una atmósfera de paisajes naturales y también humanos, donde se disparan sonrisas, enojos y desdichas que nos hace imaginar pensando.

La historia también está presente en estos relatos, pero no como lección. María Luisa lo hace con la mirada de quien sabe atravesar el ropaje épico de esos personajes históricos para intuir la trama humana, con sus sabores cotidianos y también con sus sinsabores. Aquí, la mujer siempre es rescatada de ese rol que “el mundo de los varones” ha querido otorgarle como única función. No es una figura idealizada de mujer, son varias mujeres que desde distintos lugares se rebelan a la sumisión del poder, que luchan y cuestionan mandatos culturales abriendo caminos en épocas riesgosas para hacerlo.

“Sombras que se mueven” como dice Saramago en una cita, busca reconocer que somos algo más que esto que se presenta como realidad. María Luisa Miretti, desenvuelve en cada relato del libro estas criaturas embozadas que salen a buscarnos.

En diálogo con “Línea Abierta” Miretti adelantó: “Son 12 cuentos, no son muchos pero pueden ser interesantes. Son 11 cuentos premiados más uno inédito”.

También dijo: “Considero importante compartirlos porque tenía miedo que me lo coman las polillas y un virus me hizo un desastre en la computadora y estos cuentos tuvieron la fortuna de sobrevivir. Estos van a estar en la voz y la mente de otras personas, me parece lindo que esté en las manos de la gente. Estoy satisfecha”.

Más información:

María Luisa Miretti es licenciada en Letras, cursó el Doctorado en Humanidades con mención Literatura, magister en Enseñanza de la Lengua y la Literatura, con Postítulo en Formación en Ciencias del Lenguaje. Profesora especializada en Lengua y Literatura Española, especialista en Narrativa Posguerra (Universidad Complutense, Instituto de Cooperación Iberoamericana de Madrid, España), entre otras menicones académicas. Reside en Santa Fe, alterna los Talleres de lectura con la Escritura, el dictado de Seminarios y el Periodismo Cultural, tanto en el país como en el exterior. Ha publicado libros educativos y ensayos.