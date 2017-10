Santa Fe logró el segundo puesto

Santa Fe participó en 32 disciplinas deportivas en los Juegos Nacionales Evita 2017 y los resultados oficiales la ubicaron en segundo lugar, entre 24 delegaciones, con 99 medallas: 34 de oro, 39 de plata y 27 de bronce. En primer puesto quedó Buenos Aires con 105 preseas, y en tercero Córdoba con 79.

La provincia estuvo representada, desde el 8 y hasta el 14 de octubre en la ciudad de Mar del Plata, con una delegación conformada por 710 deportistas, más profesores y equipo técnico. Los deportistas que fueron a competir en representación de Santa Fe surgieron del programa Santa Fe Juega por mérito deportivo.

El secretario de Desarrollo Deportivo, Pablo Catán, resaltó que “es muy satisfactoria la experiencia que viven los jóvenes en Mar del Plata desde el aspecto humano, compartiendo y disfrutando junto a pares de su provincia y todo el país”. Y resaltó que “esta solo es una de las propuestas que tiene Santa Fe Juega, la de deportes con instancia de participación nacional”.

En cuanto el rendimiento deportivo, Catán expresó que “estamos muy contentos. Santa Fe obtuvo 99 medallas y en sumatoria de puntos se quedó con las copas de atletismo en tres categorías de cuatro y en la que falta fue segundo; en Levantamiento Olímpico salimos primeros en ambas ramas; en rítmica, judo, básquet y otras tantas disciplinas tuvimos podio y un gran rendimiento, pero como sostenía anteriormente, está experiencia que tienen los jóvenes excede lo deportivo”.

Por su parte, el director provincial de Educación Física, Ricardo Caruso, explicó que “desde el gobierno provincial demostramos que podemos trabajar de manera coordinada entre varios ministerios y con muy buenos resultados; en esta oportunidad Educación, Desarrollo e Innovación y Cultura implementan un programa que en 2017 tiene 168.000 participantes con múltiples propuestas que van desde la iniciación deportiva, como los Encuentros Deportivos de Atletismo y Handball, pasando por la integración y recreación como Los Juegos en Red, hasta lo artístico con EntrelazArtes y el Alto Rendimiento, con una síntesis en los Evita”.

DEPORTE, INTEGRACIÓN Y DESARROLLO

El secretario de Desarrollo Deportivo, Pablo Catán, expresó que la “delegación es una síntesis del trabajo realizado durante todo el año en el programa Santa Fe Juega, más precisamente en las disciplinas que tienen proyección nacional”.

Catán también detalló que “tenemos deportistas que vienen desde pequeñas localidades como La Sarita, donde vive Sebastián Giuliani que participa en atletismo sub 17, o Ramona, de donde es el equipo de hockey sub 14, hasta Wheelwright en el vóley femenino sub 14, pasando por ciudades más grandes como Santa Fe y Rosario o cualquier cabecera de departamento. Este último dato, sumado a los 168 mil participantes en las 41 disciplinas deportivas y artísticas de los Santa Fe Juega, demuestra la diversidad y magnitud territorial que, a lo largo del programa, tuvo inscriptos en más de 300 localidades de la provincia”.

Por otra parte, explicó que “en atletismo por ejemplo el protagonismo de Santa Fe Juega es fundamental, tanto para incorporar atletas a la disciplina como para el descubrimiento de talentos. También es muy importante el trabajo en articulación con los clubes, las asociaciones y federaciones. En estos nacionales había chicos que vienen de participar en Chile en los Odesur y otras que comenzaron este año y con sus marcas lograron meterse en los Juegos Sudamericanos Escolares que se desarrollarán en Bolivia en el mes de diciembre", concluyó el funcionario.

LOS PROTAGONISTAS EN PRIMERA PERSONA

Durante el torneo Tomás Aballay, atleta sub 14 de la localidad de Tostado, comentó que empezó “con atletismo hace 6 meses en el programa Santa Fe Juega, yo hago básquet, pero en la escuela me invitaron y empecé; gané en la provincia y vine a los Evita. No conocía Mar del Plata y fue muy lindo participar en el torneo”.

Sobre los resultados deportivos, Tomás indicó que ganó “el oro en salto en largo y junto con los chicos la posta 5x80”, a lo que agregó estar “muy sorprendido porque en diciembre voy a Cochabamba a los Juegos Sudamericanos Escolares de la Juventud representado a la Argentina”.

Por su parte, Nahuel Cerutti, práctica Bádminton en Cavour, localidad ubicada a 55 kilómetros de Santa Fe, y en su primera experiencia en Mar del Plata y un torneo Nacional expresó que empezó con la disciplina hace 6 meses a través de Santa Fe Juega y “ahora estoy entusiasmado para seguir jugando y espero poder venir el año que viene; conocí el mar, hice amigos y esto es algo que no voy a olvidar más”.

Los atletas santafesinos fueron protagonistas durante el certamen y en la categoría sub14, en ambas ramas, lograron el primer puesto, al igual que en el sub 17 femenino, en tanto el masculino quedó segundo. Así como hay deportistas que comienzan en la disciplina, hay otros como Violeta Gallo (San Cristóbal) que hace Pruebas Combinas y llegó a Mar del Plata desde los Juegos Suramericanos de la Juventud en Chile, al igual que varios de los deportistas santafesinos. La atleta explicó que “empecé a través de Santa Fe Juega y de ahí no paré, vengo de Chile al igual que muchos santafesinos y si todo sigue bien seré parte de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018”.

Levantamiento Olímpico, a pesar de la poca experiencia de algunos de sus representantes, se llevó las copas en ambas ramas, y 4 deportistas entrenan en el Club Porvenir de la ciudad de Rosario. Néstor Arduino, Facundo Ortiz, Lautaro Ruiz y Celeste Pintos cuenta el entrenador Diego Massin: “Comenzaron a practicar pesas hace algunos meses en una de las Escuelas de Iniciación Deportiva que coordina la Secretaría de Deportes de la provincia y que está funcionando en estos momentos en el Club Porvenir. Con el Plan Abre se está realizando una obra que nos mejoró las condiciones y así empezamos, nos anotamos en Santa Fe Juega y llegamos a los Nacionales”, finalmente afirmó que “esta experiencia es 100 por 100 nueva para ellos y seguramente servirá para que sigan en la disciplina y junto al deporte”.

LAS DISCIPLINAS

Se tratan de: básquet 3x3, básquet 5x5, cestoball, badminton, fútbol 11, fútbol 7, handball, hockey, nado sincronizado, rugby, vóley, vóley de playa, acuatlón, ajedrez, atletismo, canotaje, ciclismo, ciclismo de montaña, esgrima, gimnasia artística, gimnasia rítmica, judo, karate, levantamiento olímpico, lucha, lucha grecorromana, natación, patín artístico, pelota goma trinquete, taekwondo, tenis de mesa y tiro.

Por decisión de la Secretaría de Deportes de la Nación, los deportes adaptados tendrán sus competencias en el mes de noviembre en la provincia de Chaco.

58 LOCALIDADES REPRESENTADAS

Los equipos y atletas que participan del certamen nacional surgieron por mérito deportivo, luego de atravesar diversas instancias de clasificación, en el programa provincial Santa Fe Juega, el cual tuvo 168 mil inscriptos en la edición 2017. Por tal motivo, la representación geográfica es variada y múltiple, estableciendo como resultado la representación de 58 pueblos y ciudades del territorio santafesino.

Las localidades son Acebal, Ambrosetti, Armstrong, Arroyo Seco, Arteaga, Avellaneda, Cañada de Gómez, Capitán Bermúdez, Carcarañá, Casilda, Cavour, Chañar Ladeado, Chovet, Coronda, Diego de Alvear, Elisa, Escalada, Esperanza, Firmat, Franck, Funes, Gálvez, General Gelly, Granadero Baigorria, Guadalupe Norte, La Sarita, Llambi Campbell, Maciel, Malabrigo, Murphy, Pérez, Puerto General San Martín, Rafaela, Ramona, Reconquista, Rosario, Rufino, Saladero, San Carlos Sud, San Cristóbal, San Guillermo, San Jerónimo, San Jorge, San Justo, San Lorenzo, Santa Fe, Santo Tomé, Soldini, Sunchales, Tacural, Tostado, Venado Tuerto, Vera, Villa Constitución, Villa Gobernador Gálvez, Villa Guillermina, Villa Ocampo y Wheelwright.

FUENTE: Prensa GSF