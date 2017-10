MONTERO Y DOS REGRESOS CLAVES: “RUBEN Y CAMACHO VAN A JUGAR”

"La única duda es Zampedri o Herrera. Ruben y Camacho entrenaron muy bien esta semana y de seguir así van a jugar", arrancó diciendo Paolo Montero este jueves, en la conferencia de prensa previa al duelo con Argentinos, que será este sábado a las 14 en el Gigante de Arroyito, por la sexta fecha del torneo de la Superliga. En todo momento el DT de Central mostró su “felicidad” por las recuperaciones del goleador y el volante ofensivo.

En cuanto a la defensa, donde el DT tiene que tapar los huecos que dejaron las expulsiones del chileno Alfonso Parot y de Fernando Tobio, confirmó que "va a jugar Elías Gómez por Parot, Martínez vuelve a jugar de zaguero y Romero va a estar de cinco".

Respecto de la duda en el ataque, Montero le otorgó ventaja al ex Atlético Tucumán: "Hay que reconocerle a Zampedri que viene siendo el goleador del equipo, pero Herrera viene jugando muy bien", describió.

"No me sorprendió la recuperación de Camacho. Tenemos una alegría grande por él y que no haya tenido nada grave", confió el entrenador respecto de la rápida rehabilitación del ex Racing. "Camacho es uno de nuestros goleadores. Pero lo más importante es que él está bien y entrenando con sus compañeros", amplió.

Sobre la vuelta del goleador canalla, apuntó que "Ruben es fundamental para el equipo. Le saca responsabilidad a sus compañeros y para el hincha es otra cosa si Marco está".

"Nos queda muy poco margen de error en el torneo. Siendo un equipo grande, no te podés dedicar a un solo torneo", finalizó.