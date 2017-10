Desde el inicio de clases fueron 60 las amenazas de bomba

Desde el que comenzó el ciclo lectivo, recurrentemente vienen registrándose numerosas llamadas que alertan sobre la presencia de artefactos explosivos en escuelas de la ciudad. Particularmente, el viernes pasado, se registraron cinco llamados de estas características, e incluso uno de ellos daba aviso de una bomba en el Centro Cívico en el sur de la capital santafesina.

Y la semana comenzó con dos nuevas amenazas. Alrededor de las 8.30 se alertó falsamente sobre un artefacto explosivo en Canal 13, y más tarde, un nuevo llamado daba cuenta de la misma situación en la Escuela José Hernandez, ubicada en General López al 3.200.

En diálogo con UNO Santa Fe, el delegado de la Regional IV del Ministerio de Educación, Juan Cruz Giménez, manifestó que en lo que va de 2017, en distintos establecimientos educativos de la ciudad, el número de llamados por amenazas de bomba "ha llegado a sesenta".

"Después hay casos que no han sido notificados, o que no se ha realizado la denuncia, y no los podemos tomar", aclaró el funcionario respecto de los casos monitoreados.

"La Regional lo va llevando en función las amenazas que son denunciadas. Por eso nosotros siempre alentamos al equipo directivo, con el de supervisión, y el socioeducativo a seguir de cerca este proceso. De hecho hace una semana estuvimos con los dos jueces de menores de la zona de La Capital en la Escuela Almirante Brown con padres, docentes y alumnos que han tenido de alguna manera intervención en este tipo de amenazas", contó Giménez.

Amenaza en la Escuela Hernández

En particular, en el día de hoy, durante el primer recreo de la mañana, se produjo una nueva amenaza de bomba a un colegio santafesino, en la Escuela José Hernández.

En este caso, gracias al trabajo de la Policía de Investigaciones, de acuerdo a lo que establece el protocolo, rápidamente se identificó a los responsables de la falsa amenaza.

"Concretamente son alumnos de la escuela, que ahora acompañados de sus padres, deberán enfrentar el proceso de declaraciones e investigación que lleva adelante el equipo investigativo de la policía. Fue muy bueno el accionar de los efectivos policiales que rápidamente detectaron el número y el dispositivo desde el cuál se realizó la llamada", resaltó el funcionario.

"Muy bien también la directora y la supervisora trabajando. Así que indudablemente el equipo de la llamada pertenece a uno de los alumnos. Ahora hay que ver efectivamente quién fue el que hizo el llamado", agregó resaltando el accionar del cuerpo docente.