El regreso de los Faraones de la mano de un DT. argentino

Por la quinta fecha del Grupo E de las Eliminatorias africanas para Rusia 2018, el Egipto del argentino Héctor Cúper se impuso 2-1 a Congo y se aseguró el primer puesto con 12 puntos. Aunque queda la última fecha el mes que viene, los Faraones se aprovecharon del empate 0-0 entre Uganda y Ghana para volver a clasificar a un Mundial luego de 28 años. Las anteriores participaciones fueron ambas en Italia: 1934 y 1990.

