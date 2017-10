Tragedia de Ecos: la Corte Suprema revisará la causa

Una puerta con esperanza se abre para los padres de los 9 chicos y chicas que murieron en la tragedia del colegio Ecos, donde el micro en el que viajaban fu golpeado por un camión. Ahora, a 11 años, la Corte Suprema de Justicia reclamó para su análisis la causa por la muerte de los adolescentes y de una docente que viajaban por una tarea solidaria, y que fue declarada "prescripta" por los tribunales de Santa Fe.

De acuerdo con fuentes citadas por DyN, la Justicia podría condenar e inhabilitar a uno de los responsables del siniestro (los otros dos murieron en el episodio) y exigir explicaciones a los magistrados que tuvieron la causa en sus manos y la dejaron prescribir.

El máximo tribunal, según se explicó, ahora aceptó el planteo de los padres y tendrá que rever la causa. Oscar Atamañuk es el camionero que, estando alcoholizado, manejó por la ruta 11 durante 32 kilómetros hasta que perdió el control del camión y chocó al micro de la escuela.

"A mi hijo la Corte no me lo va a devolver pero por lo menos puede dar una muestra de que no todo es impunidad", dijo a DyN Sergio Cohen, padre de Nicolás. Y, recordó que "el único acusado nunca estuvo preso. Después de la tragedia se puso una agencia de remís y corría kartings con la licencia vencida".

Para los familiares, a la pérdida de sus seres queridos se sumó la sensación de impunidad con el manejo del expediente, en donde llegaron a dictar un procesamiento para el único acusado y después se dieron cuenta que ni lo habían indagado -paso clave y previo para dictar cualquier resolución-.

"A la justicia de Santa Fe parece que no le importan ni los acusados ni los victimarios. Queremos que los años de mala praxis judicial sean revisados por la Corte Suprema y asumidos por los propios jueces", añadió Cohen.

Atamañuk afrontó tres juicios: en el primero fue absuelto, pero la sentencia fue anulada. En el segundo fue condenado pero el fallo volvió a ser nulificado -por falta de la indagatoria- y finalmente en julio de 2013 fue condenado pero la Corte de Santa Fe entendió que la causa estaba prescripta por el paso del tiempo.

Eso es lo que deberán revisar ahora los jueces de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkratz. El Máximo Tribunal reclamó todo el expediente para su estudio, lo que renueva las esperanzas de los familiares quienes desde el día de la tragedia emprendieron una cruzada por la concientización en la seguridad vial.

"Menos mal que nuestra causa es mediatizada", comentó Sergio Levin, otro de los papás de uno de los adolescentes fallecidos, el día que se enteró de la prescripción.

Levin remarcó que "una justicia que llega después de tanto tiempo es un miga de pan, pero queremos que la Corte analice esta situación".

La "Tragedia del Colegio Eco" ocurrió el 8 de octubre de 2006 en el kilómetro 689 de la ruta nacional 11, a 200 kilómetros de Santa Fe, cuando un camionero en estado de ebriedad chocó contra el micro en el que viajaban los alumnos, que regresaban de una actividad solidaria en la provincia de Chaco.

A raíz del impacto, murieron una docente y nueve alumnos del colegio Ecos, además del chofer del camión y su acompañante, mientras que las imputaciones penales recayeron sobre Atamañuk.