LO QUE PREOCUPA A MADELÓN

Unión no ligó y cayó por penales ante Deportivo Morón , en los octavos de final de la Copa Argentina . Así lo reconoció el entrenador rojiblanco, Leonardo Madelón, que "los partidos no se merecen, se ganan" y acá pasó exactamente así: el Tate fue muy superior y hasta metió en un arco a su rival, pero no le pudo hacer un gol y todo se definió desde los 12 pasos, donde primó la eficacia del Gallito. En ese sentido, fue empate –claro está– en los 90'.

Sin dudas que se trata de un duro golpe para el grupo y los hinchas, que tenían muchas ilusiones al respecto, pero esta vez el destino los privó de seguir avanzando. De todas maneras, el DT dijo que "no se le debe nada a nadie" y que hay que seguir trabajando para pelear entre los primeros puestos en la Superliga.

Amén de esta caída, el saldo más negativo fueron los lesionados. A los diagnósticos ya conocidos de Nereo Fernández (posible desgarro), Claudio Aquino (molestia en uno de sus aductores) y Emanuel Britez (traumatismo en el pie izquierdo), terminaron el partido con dolencias Franco Soldano (aductor cargado) y Diego Zabala (en la cintura). Son cinco los valores que no están en óptimas condiciones y es un factor que genera un problema en el cuerpo técnico, máxime si se tiene en cuenta que todos son parte de la estructura titular.

Si bien es cierto que restan 9 días para el duelo de la 6ª fecha ante Lanús, será fundamental conocer las evoluciones y, en base a eso, comenzar a analizar variantes. Ya se sabe que Matías Castro seguirá siendo titular en el arco y que Aquino no llegaría, con lo cual el panorama se abre hacia los otros jugadores.

De igual modo, todo indicaría que estos no tienen nada de gravedad y podrán ser tenidos en cuenta por Madelón, aunque tampoco está confirmado. Por eso a partir de los próximos días se podrán tener más definiciones al respecto y recién ahí el DT estará más tranquilo o no.