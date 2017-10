LOS MUNDIALES DE NATACIÓN Y PESAS YA TIENEN FECHA

Los Mundiales de Para-Natación y Para-powerlifting que fueron suspendidos por el terremoto que azotó México el último 19 de septiembre fue reprogramados y se realizarán entre el 17 de noviembre y 7 de diciembre, según anunció el IPC (Comité Paralímpico Internacional).

Si bien los escenarios donde se iban a disputar las competencias no sufrieron daños significativos, sí hubo destrozos en los hoteles donde se iban a alojar los 1400 atletas. El día del terremoto, la Selección Argentina se encontraba en San Luis de Potosí, donde realizaba un trabajo de adaptación y no sufrió ningún daño. Por su parte, el equipo nacional de pesas no llegó a viajar a México.

En los próximos días, Edith Arraspide (Entrenadora de la Selección de Natación) y Sofía Cadona (Entrenadora de Pesas) confirmarán la presencia de los atletas que viajarán a México.