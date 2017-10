Juan Manuel Llop aseguró que lo hecho por Newell's esta noche lo dejó conforme, pero amargado debido al resultado. Destacó que el equipo halló una idea, que es "competitivo" y afirmó que deberán trabajar para finalizar las jugadas que genera.

"Hoy el rival casi no nos pateó. No lo dejamos explotar el mediocampo y fallamos en terminar los contragolpes al agarrarlos abiertos. Pero me gusta que el equipo juegue de esta manera, que sea competitivo. Tenemos que ocuparnos en tratar de terminar mejor las jugadas", dijo el Chocho.

Para Llop, "con Olimpo tuvimos entre seis y ocho jugadas y concretamos dos. Tenemos que buscar la tranquilidad que nos faltó hoy. Tuvimos imprecisión por llegar más rápido al arco y eso te hace equivocar. Hay chicos y por ahí es lógico que se equivoquen".

"Encontramos la idea, aunque está la amargura de perder y eso te baja un poco el optimismo. No es lo mismo ganar que perder. Jugando bien, lo que te queda es que de esta manera vamos a sumar muchos puntos. Pero hay que mostrar rebeldía en este tipo de encuentros", subrayó.

Para el DT, agotaron los caminos pero no estuvieron finos: "Buscamos por afuera; Enzo (Cabrera) nos dio movilidad; con Huguenet tuvimos más presencia en el área al final. Pero no terminamos los centros sobre las bandas. Igual, reitero: jugando de esta manera, el equipo es muy competitivo y eso es muy bueno para un entrenador".

Y cerró: "Debemos alcanzar una barrera del 50% de los puntos para aspirar a la Sudamericana. Hoy me hubiera gusta tener 7 puntos y tranquilamente los podríamos tener. Los tenemos que recuperar".