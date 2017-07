"Es necesario que la justicia actúe con celeridad e inmediatez”

El candidato a diputado nacional de Cambiemos, Albor Cantard, visitó los estudios de “Radio Uno”, dialogó sobre la actualidad política en el país y presentó algunos de los proyecto que intentará llevar adelante.

Consultado sobre el conflicto docente que se resolvió hace algunas semanas destacó: “Felizmente lo resolvimos la semana previa a que yo presentara la denuncia como secretario. Yo veía la situación con mucho optimismo. La situación se demoró porque las entidades gremiales estaban paradas en una demanda que estaba muy lejos de poder satisfacer. Lamentablemente esta intransigencia en cuanto al reclamo generó muchas dificultades, pero se llegó a un acuerdo y vamos a tener un segundo semestre con clases y sin conflictos”.

Por otro lado, destacó el apoyo que tiene por parte del Presidente Macri y no descartó que pueda visitar la ciudad en los próximos días: “Estamos viendo la posibilidad que antes del 13 de agosto nos visite Mauricio Macri. Es un apoyo importante, es una de las cuestiones fundamentales por las cuales asumí esta responsabilidad. Vi un respaldo absoluto del presidente de la nación y de todo el partido”.

Por último destacó los tres temas más importantes que se deben tratar en el congreso de la nación: “Hay tres temas que tiene urgencia de debate en el congreso de la nación. No puedo escapar a lo que fue el trabajo de toda mi vida: La Educación. Las salidas positivas son mayores en la medida que tengamos más y mejor educación. El otro tema es que Argentina necesita encarar una reforma tributaria integral, no podemos pensar en un país que crezca con estos niveles impositivos. El tercer tema que me parece central, es el judicial, debemos abordar la temática. Una justicia tardía no es justicia, no podemos estar condenando 20 años después a un ex presidente (por Carlos Menem). Es necesario que la justicia actué con celeridad e inmediatez”.