En la mañana de lunes, el Intendente de la ciudad presentó el pedido para que se llame a licitación la obra del gasoducto de La Costa.

José Corral explicó: “En 2015 fue incluido en el acuerdo capital, luego se incluyó en el endeudamiento que iba a tomar la provincia en 2016. En octubre del año pasado la provincia recibió el primer desembolso de los fondos de ese préstamo, por lo que el dinero está. Como ya habían transcurrido varios meses llevamos el proyecto al senador Jatón”.

Luego agregó: “No sabemos a dónde fue ese expediente, ni si quiera se empezó con esa licitación. No queremos que esa obra se pierda como ocurrió con la planta potabilizadora. No tener el gas de red es injusto, porque es más caro. Como municipio estamos dispuesto a hacer toda la distribución secundaria, necesitamos ese gasoducto central. El proyecto está aprobado por Litoral Gas, los fondos están disponibles, no entiendo por qué esta demora”.

Por su parte, el intendente de Rincón Carlos Sánchez reclamó: “Los vecinos reclaman constantemente por las colectoras y las garitas para esperar el colectivo. Desde la municipalidad no las podemos iniciar porque no tenemos los espacios asignados, pedimos muchas veces que nos marquen donde hacer las garitas”.