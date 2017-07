Barletta confirmó la propuesta para ser Embajador de Uruguay

Mario Barletta, ex presidente del radicalismo, ex intendente de la ciudad de Santa Fe e ingeniero de profesión, reemplazaría a Guillermo Montenegro, quien integra la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires, en la Embajada de Uruguay.

En diálogo con “Línea Abierta” (FM 103.5), Mario Barletta brindó detalles de la propuesta del Presidente: “Me enorgullece que me elijan, quiero estar a la altura de las circunstancias. Me genera satisfacción volver a cuestiones que tienen que ver con mi disciplina: los recursos hídricos. Para mí es un nuevo desafío, mi vida está asignada por no quedarme atornillado a ninguna butaca. Cada paso significó una experiencia muy grande para mi carrera.”

Luego agregó: “Hubo muchas conversaciones, análisis y alternativas. Estuvo entre las opciones la embajada de Paraguay, me tomé el tiempo necesario para decidir”.

También habló sobre los trabajos en conjunto que se deberán realizar entre Argentina y Uruguay: “De manera cotidiana los países tienen que trabajar en forma mancomunada. El río Uruguay, la represa de Salto Grande, los puentes y demás, queremos fortalecer la relación y el trabajo entre ambos países”.