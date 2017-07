Revelan la muerte de los habitantes de la Isla de Pascua

La remota Isla de Pascua, una de los principales atracciones turísticas de Chile por su belleza natural, constituye uno de los destinos más enigmáticos del planeta. Durante años los arqueólogos estudiaron y debatieron acerca de las célebres moáis, las imponentes estatuas de piedra de unos 700 años de antigüedad que simbolizan el lugar, las cuales desaparecieron sin dejar rastro a mediados del siglo XIX.



¿Qué les pasó? Existen numerosas teorías sobre su destino. Algunas hablan de una guerra civil que mermó de manera brutal su población. Otros consideran que la culpa de todo la tuvo la deforestación, que hizo que la vida en la isla -uno de los lugares más aislados del mundo- fuera imposible. Y otra, que una enfermedad asoló a sus habitantes.



La principal hipótesis es que los Rapa Nui cometieron lo que se conoce como ecocidio: pensaron que los recursos disponibles en la isla eran ilimitados y los consumieron sin responsabilidad hasta agotarlos, quedando así sin alimentos y haciendo que la isla fuera inhabitable. Sin embargo, una nueva investigación cambiaría toda especulación existente.



Un equipo de la Universidad de Bristol, en conjunto con especialistas de la Universidad de Hawai y de Binghamton, estudió los isótopos de carbono y nitrógeno en el colágeno presente en los huesos de los antiguos habitantes de la isla con el objetivo de saber qué comían.



Gracias a ese análisis, los científicos descubrieron que más de la mitad de los nutrientes que había en los cuerpos de los Rapa Nui procedían del mar. Es decir, que siguieron pescando hasta el final de sus días, contrariamente a lo que se creía en la teoría del ecocidio.



También descubrieron que el suelo de algunos lugares de la isla había sido enriquecido, de la misma forma que en la actualidad se utilizan abonos, lo que supone una prueba de que los Rapa Nui no eran tan malos agricultores como se les suponía.



Los científicos no se atreven a revelar una nueva teoría sobre la extinción de los Rapa Nui, pero sí que se muestran convencidos de que el ecocidio no fue el motivo de su extinción. Al menos, no fueron ellos los culpables de que su isla se convirtiera en inhabitable.