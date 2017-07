Copa Santa Fe: Colón busca pasar de fase ante 9 de Julio de Rafaela

A diferencia de lo que fue la participación de Colón en la Copa Santa Fe del año pasado cuando puso en cancha una formación alternativa para jugar ante Colón de San Justo, en esta ocasión Eduardo Domínguez decidió que juegue la mayoría de los titulares entre ellos tres de los cuatro refuerzos (Gonzalo Marinelli, Gustavo Toledo y Matías Fritzler) a lo que habría que sumar a Cristian Guanca.

La única de las incorporaciones que no estará a disposición es Marcelo Estigarribia quien aún no fue habilitado. Tampoco estarán presentes Clemente Rodríguez y Guillermo Ortiz por el mismo motivo. Mientras que Germán Conti no será de la partida debido a un desgarro en el cuádriceps de la pierna izquierda.

Mientras que en la ofensiva y más allá de que la primera semana entrenó con el seleccionado Sub 20, Tomás Sandoval tendrá la posibilidad de ser titular y en consecuencia Diego Vera ocupará un lugar en el banco de relevos.

Por su parte, 9 de Julio viene de jugar el miércoles por el Torneo Federal B en donde le ganó como visitante a ADIUR de Rosario por 2 a 1. En consecuencia los titulares realizaron tareas regenerativas y algunos movimientos con pelota como para llegar de la mejor manera al partido de este sábado.

Si bien resta la confirmación por parte de Domínguez la probable formación sabalera para recibir al conjunto rafaelino estaría integrada por: Marinelli, Toledo, Garcés, Olivera, Ceballos; Bernardi, Ledesma, Fritzler, Guanca; Leguizamón y Sandoval. En tanto que el banco de relevos estará conformado por: Chicco, Quiroz, Bastía, Chancalay, Villarruel, Vera y Blanco. El plantel no concentrará para este partido.