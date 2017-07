Nancy Scarfone, la pareja de Pablo Cejas, asesinado el pasado lunes en Neuquén al 6400 del barrio Yapeyú, habló con UNO Santa Fe y analizó la hipótesis que por estas horas suena más fuerte en torno al homicidio.

"Hace años que Pablo estaba con esta lucha. Quienes hicieron esto no son chicos de mamá, atrás de esto hay narcos", aseguró la mujer del suboficial que fue ultimado de doce impactos de bala en la zona del tórax y cráneo.

"Yo ya no sé qué siento pero no tengo miedo, por mí no. Yo voy hasta el final", aseguró Scarfone. "Yo voy por todo, lo que Pablo sabía no se lo llevó él, lo tengo yo", precisó la mujer del cabo Cejas.

—¿Qué cree que realmente sucedió?

—No sé lo que sucedió. Sabemos por qué sucedió. Yo no voy a descartar que esto es por las denuncias. No voy a descartar que esto pueda ser por un homicidio que pasó en Yapeyú y que Pablo sabía más o menos quiénes eran.

—Entonces, ¿usted no descarta que el homicidio del "Bahiano" Gómez, sucedido a principios de julio, haya tenido vinculación con lo que le pasó a su pareja?

—No lo descarto. Nosotros sabíamos quiénes eran los que habían matado a Gómez.

—¿Sospecha que eso lo llevó a este fatal desenlace?

—No, no. Esto viene de más allá.

—¿A qué se refiere cuando dice "de más allá"?

—Si a vos te roban la moto, no te van a poner veinte tiros.

—¿Cuándo tomó contacto con Pablo por última vez?

—Pablo fue a hacer un adicional a la mañana al banco. A las cuatro de la tarde vino a casa. Me hizo los mandados y estuvo con su hijo. Se duchó y como su amigo descansa los lunes nada más tenía programado encontrarse ese día a las seis de la tarde en Cabaña Leiva. Nosotros frecuentábamos esos lugares, porque Pablo tenía una nieta en barrio Yapeyú.

Según Scarfone, aquella noche, Cejas había quedado con ella en pasar a buscar a su hijastro por Yapeyú. "Algo pasó en Blas Parera. Hubo un auto involucrado que lo persiguió que le dijo algo, no sé bien qué sucedió", dijo. "Agarra calle Misiones, dejándolo a mi hijo", agregó la pareja de Cejas.

Ese episodio en avenida Blas Parera es clave para la investigación, ya que se cree que a raíz de ello, el suboficial fue ultimado a balazos en inmediaciones de una vivienda y luego arrastrado hasta un descampado de Neuquén al 6400.