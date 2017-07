Dos argentinos entraron a la universidad donde dio clases Einstein

Lucas Fernán Salvador y Felipe Doria, ambos de 18 años, lograron entrar a Princeton, la prestigiosa universidad de los Estados Unidos donde supo dar clases nada menos que Albert Einstein. Son los dos únicos argentinos en una institución donde 9 de cada 10 nuevos alumnos son locales.

Lucas, de Mar del Plata, y Felipe, que es de Pilar, fueron parte del 6 por ciento de los 31.056 candidatos que lograron entrar a Princeton este año, informó el sitio Clarín. El primero estudiará Ciencias de la Computación y el segundo fijó su meta académica en un doctorado en Física.





Además de llenar un formulario "gigante" para ingresar, Lucas dio libre matemática, física y química mientras se recibía del secundario y se iba de viaje de egresados y ahora le quedan por delante tres años en la prestigiosa casa de estudios.



"La carrera es una ingeniería. La teoría es fundamental, pero también incluye programación. Tiene mucho que ver con la matemática. Con el título sería capaz de trabajar en proyectos propios, o en una empresa para hacer códigos, o desde el punto de vista académico, de resolución de problemas, es casi como un matemático", contó Lucas.



Otros puntos importantes de la lista de requisitos para entrar a Princeton es superar los exámenes de SAT (de inglés y matemática), aprobar el TOEFL (inglés para extranjeros) y entregar cartas de recomendaciones de sus profesores de Argentina, cosa que ambos adolescentes hicieron.



Como en el caso de Lucas no le daban los tiempos para este último punto, el chico se tuvo que cambiar de colegio para conseguirlas.



Después de 14 meses de preparación, Lucas entró a Princeton. Paralelamente, Felipe puso su mirada en la carrera de Física en la misma casa de estudios y los adolescentes serán parte de los más de 1800 alumnos nuevos que participarán del "Move In Day" ("Día de mudanza" al campus) de este año.



Felipe tiene una beca completa para estudiar Física en Princetongracias a sus méritos como estudiante: obtuvo 44 puntos sobre 45 en el examen a nivel mundial del Diploma IB, o Bachillerato Internacional, en el colegio St. John's.



"Fue gratificante lograr algo para lo que había estado trabajando y deseando desde mi segundo año de secundaria", explicó Felipe al sitio Pilar a Diario. Además de ser un atleta consumado (forma parte del equipo IRONTEAM Argentina), el adolescente fue asistente del Departamento de Matemática y Física de su colegio.



Felipe planeó muy bien su desembarco en las universidades de Estados Unidos ya que aplicó a 12 y fue aceptado en tres más además de Princeton: Georgia Institute of Technology, Amherst College, Northwestern University.



Después de graduarse en Física planea seguir un doctorado en la misma materia, pero quizás en otra casa de estudios.