Atentado a la AMIA: EEUU exigió a Irán que coopere con Argentina

El Departamento de Estado de los EEUU emitió un comunicado en el que recordó que el atentado, que dejó 85 muertos, sigue impune, por lo que pidió a las autoridades iraníes y argentinas investigarlo.

"Seguimos creyendo que el Gobierno iraní tiene la responsabilidad de cooperar plenamente con las autoridades argentinas para llevar a los autores a la Justicia", aseguró la nota, que recuerda que también hay que aclarar la muerte del fiscal que investigó el atentado, Alberto Nisman.

Irán y el grupo terrorista Hezbollah han sido acusados de la planificación y ejecución del atentado, que fue el segundo contra objetivos judíos en el país, después de que 29 personas murieran en 1992 al estallar una bomba frente a la embajada de Israel en Buenos Aires, que tampoco ha sido esclarecido.

El listado de imputados en Argentina por el atentado a la AMIA lo integran varios ex altos funcionarios iraníes, entre ellos el ex presidente Alí Akbar Rafsanjani -fallecido en enero de 2017- y el ex ministro de Relaciones Exteriores Alí Akbar Velayatí, pero hasta ahora Irán no ha colaborado con su extradición.

Más de dos décadas después del ataque, un proceso juzga a 12 personas, incluido el ex presidente Carlos Menem (1989-1999), por numerosas irregularidades en el primer juicio abierto por el atentado, que concluyó con la declaración de nulidad de toda la investigación y con la absolución de los policías imputados.

"En esta ocasión, también recordamos las significativas contribuciones del fiscal Alberto Nisman en la investigación del atentado de la AMIA, y tomamos nota de la importancia de aclarar las circunstancias de su trágica muerte", agrega la nota del departamento de Estado.

En enero de 2015, Nisman fue hallado muerto, con un tiro en la cabeza, días después de haber acusado a la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner de presuntamente encubrir a los iraníes sospechosos del atentado.

El fiscal basaba su denuncia -reabierta en diciembre pasado tras ser desestimada en varias ocasiones- en el memorándum suscrito entre Argentina e Irán en 2013 y que, según denunció, implicaba encubrir a los sospechosos a cambio de impulsar el intercambio comercial de granos argentinos por petróleo iraní.

En el comunicado, el Gobierno de Estados Unidos envió un mensaje de apoyo al pueblo argentino "en busca de justicia" e insistió en su compromiso con las víctimas y con las autoridades para condenar a los culpables.

Hoy, además, Estados Unidos anunció nuevas sanciones económicas contra Irán debido a su programa de misiles balísticos. Los departamentos de Estado y del Tesoro tomaron medidas contra 18 entidades o individuos por su apoyo a "actividades criminales transnacionales y actores iraníes ilícitos". También destacaron las contribuciones del régimen persa a las tensiones regionales.