ESCÁNDALO ENTRE DIEGO PERETTI Y MIRTHA LEGRAND POR AUDIOS DE CFK

Nadie reparó en el escándalo que se suscitó ayer en el programa deMirtha Legrandhasta que esta tarde en Confrontados (El Nueve, 17.45) contaron lo que pasó entre la conductora y el actor Diego Peretti, que llegó a levantarse de la mesa para tener después una pelea con la diva en el corte del programa.

Todo pasó porque durante la emisión del programa de ayer, Mirtha pasó un fragmento de los audiosque la semana anterior había emitido en su programa Jorge Lanata, con nuevos audios de la ex Presidenta Cristina Kirchner insultando a Oscar Parrilli.

Cuando el programa volvió al piso -luego de pasar los tapes- Peretti se había levantado de la mesa. Mirtha se dedicó a hacer PNT (chivos al aire) y en ese ínterin el actor regresó a su lugar.

Pero según contó Rodrigo Lussich esta tarde en "Confrontados", durante el corte del programa hubo una tensa discusión en la que Peretti le reprochó a Mirtha la emisión de esos audios por ser "de la intimidad de la ex Presidenta; a través de pinchaduras en su teléfono".

Ya casi en el último bloque, Mirtha mandó las escuchas al aire. Estaba de invitado el periodista de Clarín Tato Young, y entonces la conductora puso los audios para pedirle su opinión. Al regresar del tape, los invitados empezaron a opinar sobre eso, mientras Peretti se mantenía mudo.

Cuando Mirtha manda un tape de uno de los PNT, el actor le dice algo al oído a la conductora y se va de la mesa. Cuando vuelven, él no estaba y fueron al corte. Ahí Peretti regresa y le dice a la diva "No me gustó nada lo que hizo, no me gustó nada. No tuvo nada que ver que mandara esos audios. ¿Cuál es el fin? ¿Para qué?", ante la mirada atónita del resto de los comensales del programa. Mirtha le explicaba la coyuntura y la actualidad que ameritaba haberlo puesto al aire.

"Por eso, ya lo pasaron todos los programas. ¿Para qué tienen que ponerlo ahora?" insistía furioso Peretti. Con el correr de los minutos el asunto se fue calmando y el programa tuvo un bloque más, breve y final. Antes de la despedida Mirtha hizo mención, muy por arriba, al desagrado de Peretti por la emisión de las escuchas, pero él no hizo comentarios al aire.

Mira el video