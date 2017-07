Nuevo Centro Territorial de Denuncias en la ciudad

El ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, encabezó este martes el acto de inauguración de un nuevo Centro Territorial de Denuncias (CTD) en la ciudad de Santa Fe. Se trata del segundo que es puesto en funcionamiento en la capital y el número 13 en todo el territorio provincial.

En la oportunidad, también se firmó un convenio con el Colegio de Médicos de la 1° Circunscripción, para que jóvenes profesionales presten servicios en el CTD y constaten lesiones cuando traten casos de denuncia que así lo requieran.

Pullaro manifestó que “este es un paso más en el plan de seguridad que llevamos a cabo todos los días en la provincia”, y destacó que “hoy ponemos a disposición de los vecinos el segundo Centro Territorial de Denuncias de esta región, el número 13 en la provincia, que apunta a poder brindarle asesoramiento y una contención diferente a las personas que son víctimas de un delito”.

El ministro de Seguridad destacó que los CTD permiten al vecino “tener un seguimiento permanente de su denuncia, sentirse acompañado y saber cómo está su trámite judicial”, y enfatizó que “este es un nuevo paradigma que llevamos adelante en la provincia, porque sabemos que muchas veces no se realizan las denuncias en la comisaria, y nosotros necesitamos tener herramientas que generen confianza en los ciudadanos”.

A su turno, el director provincial de los CTD, Pablo Polito, dijo que “la denuncia es un motor fundamental a la hora de investigar” por lo que remarcó la importancia de articular con el Ministerio Público de la Acusación las tareas: “vamos a trabajar y funcionar como una alternativa a las comisarias en las denuncias penales, donde los vecinos van a ser atendido por jóvenes profesionales que van a poner al servicio todo su profesionalismo”.

Estuvieron presentes en el acto el secretario de Seguridad Comunitaria, Ángel Ruani; el subsecretario de Control de las Fuerzas de Seguridad, Ricardo Giusepponi; el director provincial de Intervención Territorial, Daniel Medús; el subjefe de las PAT, comisario Ricardo Arnodo Suárez; y el presidente del Colegio de Médicos, Carlos Alico, entre otros.

LOS CTD

Los Centros Territoriales de Denuncias son organismos de la administración pública provincial que gestionan un sistema de atención, orientación y recepción de denuncias relativas a hechos delictivos o contravenciones.

Los denunciantes son atendidos por abogados y trabajan en forma coordinada con los Centros de Orientación para Víctimas de Delitos y otras organizaciones relacionadas, según corresponda. El objetivo es contribuir al abordaje oportuno de denuncias por hechos ilícitos, contravenciones, u otros trámites y certificaciones; descomprimiendo de esta manera el trabajo de las comisarías.

Todas las denuncias o trámites que se realizan en los CTD son enviados automáticamente, vía online, a la sede de cada una de las fiscalías correspondientes.

En la ciudad de Santa Fe los CTD se encuentran en el Predio Ferial Municipal (Las Heras 2883) y en avenida Aristóbulo del Valle 7404.

DENUNCIAS EN LOS CTD

Todas las denuncias o trámites que se realizan en las comisarías o las reparticiones del Ministerio Público de la Acusación o el Poder Judicial, pueden realizarse en los CTD, tales como: delitos contemplados en el Código Procesal Penal (homicidios, abuso de armas, lesiones, abandono de personas, robos, hurtos, etc.): siniestros de tránsito con lesionados; presuntas contravenciones al Código Provincial de Faltas (contra la autoridad, la tranquilidad y el orden público, hechos de violencia en espectáculos deportivos, etc.); constancias de declaración de domicilio; constancia de supervivencia; o constancia por extravíos varios (documentos nacional de identidad, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, pasaporte, carné, etc.).