NEWELL´S: LA PRESENTACIÓN OFICIAL DEL CHOCHO LLOP

Juan Manuel Llop ya está listo para ponerse otra vez el buzo de entrenador de Newell's. Al contrato que ya había firmado con el presidente Eduardo Bermúdez antes de irse de vacaciones, este martes se sumó la presentación oficial ante los medios, que se desarrolló en la sala de conferencia de prensa del Coloso. El Chocho se mostró muy entusiasmado y aseguró que este regreso al club “es una revancha, un desafío y algo que estaba deseando hace mucho tiempo”. Dio detalles de los refuerzos que quiere sumar y también habló de la situación de Maxi Rodríguez.

“Este paso me encuentra en un momento de mi carrera maduro, con todas las ganas, con todo el ímpetu para tomar esta responsabilidad que es muy importante. Hacía tiempo que la estaba ansiando”, arrancó el flamante DT de la Lepra.

Presentación de Juan Manuel Llop: "Hacía tiempo que estaba esperando esta oportunidad, me encuentra maduro y con todas las ganas". pic.twitter.com/TWwDMTteDr — Newell's Old Boys (@CANOBoficial) July 11, 2017

Llop aceptó que esta vuelta al banco rojinegro “puede ser una revancha, puede ser un desafío, es algo que lo estuve buscando hace mucho tiempo; todas esas palabras se ajustan a este momento”.

“Con respecto al plantel, hemos comenzado a diagramarlo, en una situación que tenemos que ir solucionando inconvenientes, con jugaodres importantes que hay que suplantar”, siguió el Chocho ante las preguntas de los periodistas.

Y sentenció: “Estamos convencidos de que podemos hacer un equipo muy competitivo”.

“Queremos a Maxi”

Más allá de los jugadores que se puedan sumar al club, todos los leprosos están expectantes por el futuro de Maxi Rodríguez, con el que todavía no se avanzó para dialogar por su continuidad o no en la institución.

Consultado sobre el ídolo leproso, el Chocho confió: “Nos mensajeamos con Maxi cuando tuvo ese inconveniente familiar (la muerte de su abuelo). Seguramente esta semana volveremos a hablar”, anunció.

Luego confirmó: “Obviamente que mi postura es que siga con nosotros, le manifesté que nuestra intención es armar una estructura de equipo con él en cancha”.

Arranque inmediato

Tomando en cuenta que en doce días será el debut de Newell's en la Copa Santa Fe, el cuerpo técnico de Llop empezará a trabajar este miércoles en Bella Vista con algunos profesionales y mayoría de chicos: “Nosotros empezamos a trabajar mañana por la tarde con 24 jugadores, la mayoría juveniles. De esos jugadores va a salir el equipo que va a jugar la Copa Santa Fe”, confirmó el Chocho.

Y ratificó que “el lunes 17 arrancamos con la mayoría de los profesionales”.

Puestos y nombres

Sobre los refuerzos, el ex mediocampista de la Lepra se animó a confirmar que dos nombres más se sumarán a Mauro Guevgeozián como nuevos futbolistas del plantel: “Está lo de (Giovanni) Zarfino y lo de (Brian) Sarmiento, que está todo dado como para que arranquen con nosotros”, dijo.

Y se detuvo en el mediocampista que llegaría a préstamo de Danubio de Montevideo: “Por Zarfino hicimos un seguimiento, hemos hablado con compañeros de él, como Coty Fernández, también con entrenadores. Es un volante mixto, con mucho recorrido y con buen porte para ayudar en el juego aéreo”, detalló.

Sobre los puestos que quiere cubrir con urgencia, Llop precisó: “Esta semana nos vamos a enfocar en el arquero, en el puesto del zaguero que sería (el uruguayo) Rafa García, y en el puesto de volante central”.

El técnico que viene de dirigir a Atlético de Rafaela aseguró que “en todos los puestos vamos a apostar desde el inicio a una competencia interna para conformar el equipo titular”.

“Cuando hablo de competencia incluyo a todos, si hay un juvenil que está en condiciones de jugar en primera, lo va a hacer más allá de que tenga 18 o 19 años”, sentenció.

Después apuntó que “históricamente y más en este momento, el club necesita posicionar a los juveniles para solventar el futuro económico de Newell's”.

Y rechazó que el Ogro Fabbiani pueda ser una opción para la delantera rojinegra: “A Cristian Fabbiani no me lo ofrecieron y no está en los planes para el torneo que viene”, afirmó.

El Chocho también reconoció interés en el delantero Diego Zabala, pero aseguró que no es prioridad: “Zabala es un jugador interesante, pero tenemos a Amoroso, a Fértoli y a otros juveniles en esa posición”, minimizó el tema.

Y concluyó: “A todo lo bueno que hizo Newell's en el torneo pasado, le vamos a agregar lo nuestro”.