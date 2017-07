SOL FIASCHE, EX DE LA TOTA SANTILLÁN, CONTÓ TODO (video)

Era la voz que faltaba para empezar a cerrar el círculo. Después de la detención y posterior internación de Daniel La Tota Santillán(49), fueron su abogado y algún amigo quienes salieron a explicar, aunque sea mediáticamente, los motivos que llevaron al conductor televisivo a protagonizar un hecho escandaloso. Todos hacían hincapié en que Sol Fiasche (28), su ex esposa y madre de sus hijas, era la principal responsable del momento de desequilibrio que atravesaba la Tota.

Daniel La Tota Santillán fue detenido y después internado en un neuropsiquiátrico. FOTO: DYN/GENTILEZA.

Por eso fue importante y de mucho valor periodístico la entrevista telefónica que logró el ciclo "Pamela a la tarde" (América, a las 15.30) con la joven, quien en una larga charla dio su parecer acerca de lo que ocurrió con su ex.

El Casamiento de La Tota Santillán y su ex mujer, Sol Fiasche - INFOBAE

A lo largo de casi treinta minutos, la ex de la Tota contó -entre otras cosas- que no tiene contacto con el padre de sus hijas –Camila (6) y Mia (5)– desde agosto de 2016 pero que "desde entonces, él se comunicaba por mensaje a través de amigos en común".

“La Tota” Santillán fue detenido tras un brote psicótico - INFOBAE

Y explicó por qué había hecho la denuncia por violencia de género: "Él estaba muy mal de su salud mental. Cuando lo denuncié fue porque sentí que ya no tenía control sobre mis hijas y que ellas estaban en peligro. Lo único que quería era que cuando él veía a mis hijas, ellas estuvieran acompañadas por una asistente social".

Reconoció que no le guarda rencor pero que sí le tiene miedo. Y contó cómo reaccionó cuando se enteró de su detención. "Cuando vi las imágenes de la detención lloré muchísimo, me partió el alma porque es el papá de mis hijas y quiero que ellas tengan un papá sano. Durante los últimos dos años de pareja, hice lo imposible para poder ayudarlo, me hubiera gustado que nunca llegue a este punto".