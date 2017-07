SAMPAOLI SE CONCENTRA CON JUVENILES EN EZEIZA

Javier Mascherano y Pablo Zabaleta estuvieron en el Mundial de Corea-Japón 2002 como sparrings de la selección mayor. El Kun Agüero participó del grupo de apoyo que acompañó a la Argentina a la Copa de las Confederaciones 2005. Ángel Di María jugó para la Sub 20 que despidió al plantel que participaría de la Copa de Alemania 2006. Apenas algunos ejemplos de un crecimiento planificado. Un vínculo que además construye carácter y pertenencia con los colores, ese hilo tan invisible como valioso que dejó de valorarse.

Hay una refundación en marcha inspirada en el legado de José Pekerman y en el ímpetu de Marcelo Bielsa. No se puede perder más tiempo después de años de abandono. Jorge Sampaoli cree que al futuro hay que ir a buscarlo. Como el contrato que firmó con la AFA hasta 2022 establece que la Sub 20 pertenece a su órbita, decidió actuar. Y desde mañana empezará a buscar algunos herederos para una generación que mayoritariamente se despedirá en Rusia. Alemania muestra el camino: 40 de los 44 jugadores que participaron de los recientes títulos en el Europeo Sub 21 y la Copa de las Confederaciones no llega a los 26 años.

Entre el 10 y el 18 de este mes, 25 chicos (Gonzalo Maroni, de Boca; Leonel Rivas y Maxi Lovera, de Central; Manuel Roffo, de 17 años, que estuvo en el último Mundial Sub 20 de Corea, entre otros) estarán concentrados en el predio de la AFA en Ezeiza. Para acentuar lo que empezaron a incorporar en la gira, con dos ejes: conceptos y hábito. Habrá ensayos y competencia, porque también jugarán amistosos con clubes de primera en la pretemporada. "El aprendizaje en la convivencia es impagable", le cuentan a la nacion fuentes cercanas al flamante cuerpo técnico. Los conceptos tendrán que ver con la metodología del juego -igual que la mayor- y los hábitos obedecen al roce y al ritmo de exigencia.

Nicolás Diez estará al frente del grupo, con la asistencia permanente de Sebastián Beccacece . Y con ellos Sampaoli , que no dudará en involucrarse en los entrenamientos. Por cierto, como varias veces ya lo hizo en la gira por Australia y Singapur. Buscará imprimirle su sello a la categoría para darle rodaje de cara a los desafíos que la esperan en 2019, pero su objetivo es mucho más ambicioso: que estos chicos rieguen el futuro de la selección mayor.

La misma escuela, el mismo estilo. Protagonismo, profundidad, intensidad. El dibujo madre será el 3-4-3, aunque bien elástico para leer y entender las necesidades del juego. Pero siempre atados a un guión. "La cultura del juego sostenido da frutos", repiten desde el círculo íntimo de Sampaoli. Para devolverle entidad y planificación a un área devastada desde 2007, cuando la AFA de Julio Grondona desarticuló la época dorada de Pekerman, Tocalli y cía. Este primer paso servirá para medir el grado de compromiso dirigencial. Sampaoli evaluará qué tan involucrados están desde la AFA. Si percibe que la alineación no es total, no sorprenderá que se baje del proyecto.

No fue casual el viaje de 14 juveniles a Australia y Singapur. Se trató de la primera señal de la reconstrucción. Volver a los tiempos de Pekerman y Bielsa, cuando los sparrings acompañaban a la mayor y ese círculo virtuoso arrojaba indiscutibles beneficios. Gerardo Martino quiso reinstalar el método, pero convivió con una AFA en ruinas. Sólo como ejemplo vale recordar que Martino debía llamar a la 5ta división de Lanús para complementar los trabajos con la mayor. Sampaoli sabe lo provechoso que es disponer de un plan. Él disfrutó del efecto derrame en Chile: Charles Aranguiz y Eduardo Vargas fueron sparrings en tiempos de Bielsa como DT de la Roja y luego resultaron pilares en las campañas de Universidad de Chile y la propia selección que condujo el técnico de Casilda.

Hasta que no se resuelva la desvinculación de Claudio Úbeda -con contrato hasta el 31 de octubre-, la AFA no oficializará el nuevo proyecto que la nación detalló (http://bit.ly/2uquobl) hace algunas semanas. De todos modos, Hermes Desio, brazo derecho del plan que encabeza Juan Sebastián Verón -presidente de Estudiantes- en su condición de secretario técnico de los juveniles, ya transita por Ezeiza. Junto con Desio como coordinador general, trabajarán Pablo Aimar (Sub 17), Diego Placente (Sub 15) y Alejandro Saggesse (Sub 13). Las tareas de scouting ya están en marcha y la idea prevé sumar a un grupo de detectores de talentos que recorra el país. El próximo Sudamericano Sub 15, previsto para octubre, como lo organizará la Argentina, se atrasará un mes para precisamente terminar de ajustar detalles del nuevo proyecto juvenil albiceleste.

El 2019 parece lejano. Muy lejano, si todavía la selección mayor ni se aseguró la clasificación para Rusia 2018. Sin embargo, la incansable cabeza de Sampaoli ya planifica que en 2019 habrá que dividir la atención. y quizá también el cuerpo técnico. La Sub 20 atravesará su año de competencias y la mayor disputará la Copa América de Brasil. Con nombres muy distintos a los de hoy, por eso sale a cazar al futuro.