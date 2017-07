MADELÓN PARA REFORZAR EL ATAQUE YA TENDRÍA OPCIONES

El presidente de Unión, Luis Spahn, vaticinó en la semana que el presupuesto para el fútbol se incrementará un 40%. Esto da la pauta de la erogación que se piensa hacer para armar el plantel, donde se especula que el entrenador, Leonardo Madelón, habría solicitado no menos de seis incorporaciones.

Por ahora no hubo novedades al respecto, pero paulatinamente algunos apellidos comienzan a salir a la luz, haciendo la salvedad que por ahora son meras versiones. Sabido es que pretende por lo menos dos delanteros y, como en el fútbol se conoce bien, es un puesto muy requerido y el más valorizado también, con lo cual se quiere dar el la tecla, máxime si se tiene en cuenta lo que se gastó en su momento por Federico Anselmo y que no le dio réditos.

Ahora se busca ajustar un poco en ese sentido, siempre destacando que nada garantiza goles o efectividad. Con este panorama, los directivos y el secretario deportivo, Martín Zuccarelli, están en Buenos Aires entablando diversas reuniones con el fin de cumplir con los pedidos del conductor rojiblanco.

Antes del arribo de Madelón para su tercer ciclo, en el ambiente circuló la posibilidad de sumar a Franco Niell, de último paso por Gimnasia y Esgrima La Plata, pero a decir verdad no hubo gestiones confirmadas. También apareció el nombre de Fabián Bordagaray, que no es titular en Rosario Central, pero que a Madelón le gusta. En este sentido, tiene un competidor de peso: Independiente, ya que habría una tratativa de trueque por el arquero Diego Ruso Rodríguez. Esto atentaría con la opción de Unión.

Pero el que se llevó toda la atención en estas horas es Mauro Matos. A decir verdad, en su momento fue un hombre con mucho gol en All Boys, pero después no pudo mantener la misma cosecha en San Lorenzo, bajó aún más en Newell's y pasó casi desapercibido en Gimnasia La Plata, con apenas un tanto. No vio mucha acción el torneo pasado y eso quizás le resta un poco valoración, pero nadie puede negar lo que podría dar. Podría ser una opción.

Muchos saben que otro de los deseos del Francés es Lucas Viatri, pero su alta cotización haría que esto por ahora siga trunco. Por lo pronto, este es el escenario y seguramente con el correr de los días, el mercado de pases en Unión tomará un ritmo todavía más intenso.