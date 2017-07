El novedoso bolso deportivo que lava la ropa

Con sólo presionar un botón, todo el equipaje queda limpio, seco y con aroma a fresco, en minutos. Esto es posible gracias la tecnología de Paqsule, que utiliza ozono y luz ultravioleta para desinfectar y desodorizar todo el contenido, desde ropa y zapatillas, hasta relojes y anteojos. Es ideal para viajeros y deportistas.

Parece demasiado bueno para ser real, pero las pruebas -y los 12 prototipos mejorados- dan cuenta de que funciona. El sistema de Paqsule se basa en dos tecnologías ya conocidas: el ozono, que se usa en instalaciones deportivas profesionales para desodorizar placares, por ejemplo; y la luz ultravioleta, muy utilizada en hospitales para desinfectar el instrumental médico.

Infobae entrevistó en exclusiva a uno de los creadores de este práctico invento, Ray Edwards, quien desde Los Ángeles, California, explicó que desarrollaron "una tecnología que toma el aire que respiramos para convertir a ese oxígeno en el agente limpiador más poderoso que conoce el hombre: el ozono (O3). El sistema también usa luz ultravioleta para atacar la suciedad de los artículos y prendas que están dentro de Paqsule. Además, higieniza el interior del bolso mismo".

Olor fresco y todo limpio

¿Cuál es el resultado? Cuando se abre el cierre podés sentir "ese olor y frescura que se percibe después de la lluvia, de una tormenta. Básicamente duplicamos ese efecto de la madre naturaleza, ya que el ozono de dentro del bolso ataca los virus y bacterias que están en las cosas y los convierte en oxígeno. Por eso es que huele fresco, y con sólo presionar un botón".

Las funciones se manejan por medio de una app en el celular. Allí pueden programarse lavados de 15, 25 ó 35 minutos, dependiendo de la suciedad. "En 15 minutos ya está todo limpio. Recomendamos 25 ó 35 cuando la ropa está muy sucia, por ejemplo, después de hacer deportes o de viajar, que es cuando más está expuesta a baterías y virus".

Una vez programado el ciclo en el celular, con sólo apretar un botón en la parte exterior del bolso, la magia comienza. La aplicación también permite hacer un seguimiento del proceso y cuenta con alertas y notificaciones que avisan si ya finalizó la limpieza y que marcan el nivel de batería.

En cuanto a la carga, puede hacerse con móvil o con un cargador universal. La batería tiene puertos in & out, así que, si alguna vez te quedas sin batería en el teléfono, podés invertir los procesos y utilizar el bolso para cargar el celular, una función muy útil si consideramos que la batería de Pasqsule dura 1000 horas de encendido y 72 de pleno funcionamiento.

Otras ventajas: no utiliza químicos, no precisa insumos ni cambios de filtro, es apta para viajes, puede llevarse en la cabina del avión y está fabricada con tela y cierres impermeables; incluye un compartimento especial para calzado; y además es lindo, "techie" y sobrio. Viene en dos modelos -del mismo tamaño pero de distinto peso- y cuesta unos 250 dólares. No mucho, si es cierto -como sostienen los fabricantes- que posee una vida útil de 17.000 lavados (lo que equivale a más de 46 años, si se usa una vez por día, todos los días).

Apto para todo tipo de lavado

¿Pero qué puede ponerse dentro, sin que se dañe? Según Ray "cualquier cosa que pueda exponerse a un medio enriquecido con oxígeno; es decir, casi todo". En cuanto a la capacidad, "pueden ponerse unos 44 artículos (como medias, remeras, un vestido) dependiendo del tamaño y peso de la persona. Típicamente decimos que puede llevarse en él la cantidad de cosas que usamos en 3 ó 4 días de viaje".

¿Cuándo saldrán los Paqsule al mercado?

"Los primeros bolsos serán entregados en agosto y creo que estaremos listos para tomar nuevos pedidos en septiembre. Ahora estamos enfocados en el nicho de los super early adopters (en español: "usuarios pioneros" o "clientes madrugadores": refiere al grupo de personas que se "enamora" de una nueva tecnología, paga por adquirirla y no le importa si es imperfecta, ya que, por el contrario, está dispuesto a contribuir con su experiencia de uso a mejorar el producto)", precisó.

Si bien, las grandes marcas están ansiosas por adquirir la patente, Ray dice que su foco no está en venderla: "Nuestro primer objetivo es ofrecerle el producto a quienes lo necesitan; y vemos que, con esto, podemos atender una necesidad común a todas las personas en el mundo. No está pensado sólo para quienes van al gimnasio, sino que nos dirigimos a todos aquellos a quienes podemos hacerle la vida más fácil gracias a esta solución. Como marca, nuestro interés es poder ofrecer frescura y limpieza ultra natural y sustentable, de eso se trata nuestra empresa, es el corazón de lo que hacemos".

"Queremos ser una compañía de productos tecnológicos que sirvan para la vida cotidiana, que aporten limpieza, salud, frescura. Paqsule es sólo el primero de toda una línea de productos. Queremos crecer, ser internacionales y que nuestras creaciones se vuelvan conocidas por mantener a las personas limpias, frescas y saludables, mientras llevan adelante su vida y actividades cotidianas", concluyó el inventor.