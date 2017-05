TRASPIÉ DEL CANALLA ANTES DEL CLÁSICO (video resúmen)

Central dejó pasar una buena oportunidad. No pudo romper la racha que marca que no puede ganarle a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro desde el 2005. Y para colmo no es que dejó una mala imagen. Pero sí mostró intermitencias que el local supo aprovechar para definirlo y quedarse con tres puntos clave.

Central empezó con buen pie, buscando el juego asociado y tratando de darle buen destino a la pelota. Incluso a los 3' encendió al alarma en el área del santo cuando Teo no alcanzo a conectar un buen pase entre líneas de Carrizo.

San Lorenzo mantuvo una actitud pasiva. Esperando y saliendo de contra aunque la presión alta de Central dio resultado y el canalla recuperó mucho en esa primera parte.

En una de esas contras el Ruso Rodríguez debió esforzarse para mandar al córner un remate de Merlini tras una buena corrida por izquierda.

A los 11', el que sacó un bombazo desde fuera del área -aprovechando lo rápido del terreno- fue Mauricio Martínez y su remate terminó en un córner.

San Lorenzo, pasados ls 15', encontró más espacios y movilidad a partir de Belluschi y Merlini, quienes se adelantaban para acompañar a Blandi. Así, Central fue obligado a retrotraer sus líneas y cedió pelota e iniciativa.

Después, el partido entro en un sube y baja. Porque Central recuperaba y generaba peligro. Y si no que lo diga Teo, que a los 23' tuvo la más clara, quien tras una individual y un toque con Camacho, remató un poco alto solo ante Navarro.

El propio colombiano no pudo con Navarro tres minutos después y a partir el partido se le ensució a Central.

Porque el canalla se desordenó, perdió la compostura futbolística y San Lorenzo fue con sus mejores armas: con el buen pie de Belluschi, la velocidad y peligrosidad de Merlini y Blandi, las llegadas de Ortigoza.

Y a los 35' llegó el minuto fatídico para el canalla: en una jugada sencilla, un pase atrás, Salazar sintió un tirón en la pierna izquierda y debió dejarle su lugar a Villagra. En el mismo minuto, Leguizamón tocó la pelota con la mano en el área y Merlos marcó penal. Ortigoza la picó con clase y puso el 1 a 0.

Hasta el final, el local no marcó una mayor diferencia porque le faltó definición y porque el Ruso Rodríguez terminó convirtiéndose en figura. A los 43', el arquero se lo tapó a Blandi que se había escapado solo. A los 44' un bombazo de Mussis pegó en el travesaño, reboto en la línea y salió y a los 45' otra vez el Ruso le sacó un tiro libre magistral a Belluschi.

En el complemento Central arrancó igual que al principio. Intentó adueñarse de la pelota y se fue en busca de la igualdad. Sin embargo, esa postura en apariencia cautelosa de San Lorenzo encubría otra estrategia: esperar, recuperar y salir vía Ortigoza o Belluschi para aprovechar el mejor pie del propio Beluschi, Merlini o el irregular Blandi.

Y a los 3' fue Rodríguez quien debió lucirse otra vez ante un otra vez impreciso Blandi.

Pero a los 12', un impensado "delantero" como Matías Caruzzo enganchó ante Pinola y sacó un remate que el Ruso esta vez no pudo contener para el 2 a 0.

Central no bajó los brazos. Por el contrario, sintió el impacto y se fue arriba tratando de cuidar la pelota y buscando profundidad. San Lorenzo se relajó y entonces Carrizo y Teo aprovecharon, Musto y Pinola se adelantaron y el canalla se fue cerca de Navarro.

Y a los 21'. tras una pelota recuperada por Pinola y una serie de toques, Gutiérrez enganchó y definió casi desde el suelo para el 2 a 1.

El canalla tuvo otra en los pies de Camacho a los 31', pero su bombazo fue bien despejado al córner por Navarro.

El equipo de Montero dejó pasar sus chances y San Lorenzo no lo perdonó. No jugó mal, pero no pudo mantener la continuidad necesaria para alcanzar al menos la igualdad.

De cara al clásico, el canalla perdió pero no dejó una mala imagen. Pero mostró una marcada irregularidad que lo terminó condenando.