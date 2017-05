Laura Miller quedó involucrada en un escándalo cuando detuvieron a su esposo Nicolás Traut en su departamento de Puerto Madero, el pasado 18 de abril. El piloto automovilístico fue acusado de hackear las cuentas bancarias de la municipalidad bonaerense de 25 de Mayo.

En una entrevista con Arriba Argentinos, la cantante habló de su relación de pareja y aseguró que nunca sospechó de que estuviera implicado en algo raro hasta el momento del allanamiento a su vivienda. Luego, explicó que no teme ir presa, porque no tiene nada que ver con el robo de los 3,6 millones de pesos en noviembre del año pasado de las arcas municipales.

"Yo lo googleé, no soy una investigadora privada. Lo único que aparecía de Nicolás era que era un corredor, que hace 15 y 20 años corría en una categoría. Había fotos de autos, de él corriendo, notas en la radio hablando de las carreras. No había nada que me diera a pensar que podía dudar de alguien así", aseguró Miller, muy afligida.

Luego, la intérprete se puso a llorar cuando recordó el momento en el que la Policía llevó a cabo el allanamiento en su departamento ubicado en la Torre Le Parc: "Estaba desayunando a la mañana, con el perro y con él. Tocan el portero de la puerta de servicio. Él abre la puerta, yo estaba en pijama, y entran 15 policías. Yo me quedé helada, él estaba como sin nada pasara. Me dieron vuelta toda la casa y después bajaron a la baulera, bajaron a su auto. Se llevaron cosas que evidentemente él tenía guardado ahí".

"Conmigo fueron en todo momento muy amables los policías y el fiscal. Me decían que me quedara tranquila, yo lloraba y temblaba. Lo tenían esposado y no me dejaban acercarme. Yo todavía estoy medicada y no sé si estoy en condiciones de hacer un análisis de todo esto. No sé qué pensar, no sé que conclusión sacar. Por supuesto que si la Justicia dictamina que todo esto es cierto voy a pedir la nulidad de mi matrimonio", agregó Laura en una charla con la periodista Débora Pérez Volpin.

Además, señaló que tras la detención de su marido sufrió maltratos de algunas personas en la calle y se angustió tanto que terminó internada: "Salí a comprarle comida a mi perro, dos señoras pasaron y lamentablemente me reconocieron. Una me gritó 'ladrona' y otra 'chorra'. Hice una cuadra y media más, casi llegando al almacén y un tipo me escupió. Cuando volví, me agarró un ataque de nervios muy fuerte, me desmayo. Tuve un traumatismo de cráneo y me llevaron para internarme".

En la investigación, se sospecha que Miller tendría alguna relación con este escándalo porque detectaron la apertura de una cuenta bancaria a su nombre, con movimientos casi nulos. Al respecto, manifestó: "Nunca tuve ni cuenta bancaria, ni cheque, ni tarjeta de crédito. Nicolás me pidió que abriera una cuenta bancaria en el Galicia, mi pidió ese favor porque un espónsor le debía dinero y le iba a hacer una transferencia. Deposité 570 pesos, íbamos a armar un contrato para que yo tenga la justificación de eso, como que yo estaba vendiendo un cuadro y por eso me iban a pagar eso. Fui al banco, me acompañó, pero la cuenta estaba bloqueada. No entendía nada. Él me decía que el tipo había incumplido. Entonce saqué mis 570 pesos y la cerré. Tenemos la información de que habría más cuentas, pero yo no las abrí. Las fichas me cayeron cuando se lo llevaron".

Más allá de todo, no pierde las esperanzas en su marido: "Yo le voy a creer en todo momento hasta que la Justicia diga que no, que era una buena persona, de pueblo, humilde. Nicolás es una persona que tiene una sola pasión en la vida que es correr y yo lo apoyaba como su mujer que lo amaba, quería decir que lo amo… buscábamos tener una familia". Por último, aseguró que no teme ir presa y confía en que la Justicia podrá investigar a fondo lo ocurrido: "Quiero saber qué es lo que va a pasar. No te puedo decir que quiero recuperarme de esto porque hoy siento que no voy a poder".