Concejo: Sin consenso para el endeudamiento

Como sucede cada jueves, el Concejo Municipal tenía previsto sesionar. La cita era para las 12.30, pero a las 18.30, varios los concejales tanto del oficialismo como de la oposición decidieron levantar sus cosas e irse; y por lo tanto el encuentro se pasó para mañana viernes a las 8, y mientras tanto ambos bloques seguirán intentando "acercar posiciones". El pedido de endeudamiento del Ejecutivo por 300 millones de pesos fue el gran tema que demandó más de seis horas, hubo tires y aflojes desde las distintas fuerzas políticas, pero no lograron el consenso para llegar al recinto.

Vale recordar que a fines del año pasado, el intendente José Corral envió al Concejo Municipal el Presupuesto 2017 y en él había también un pedido de endeudamiento para un paquete de obras por 300 millones de pesos. Este anexo fue sacado cuando se trató y aprobó ese mensaje que llevaba el Nº 30 porque la oposición no acompañó esa solicitud. Hoy estaba previsto que se debatiera en el recinto pero en una primera parte, porque solo estaba contemplado aprobar 60 millones de pesos, un poco más del 25 por ciento de lo que el mandatario local reclamaba.

No se supo en detalles para qué obras puntuales iban a ser aprobados esos fondos, pero si trascendió que el sistema de Contribución de Mejoras fue uno de los temas en discusión y el pedido de 9 millones de pesos para la pavimentación y obras complementarias para calle Velez Sárfield entre Salvador del Carril y Llerena, fue el otro. El oficialismo no quiso hablar y prefirió decir que no lograron un acuerdo en las posturas y por eso decidieron pasar la sesión; y la oposición, aseguró que "no se alcanzó el consenso" y que seguirán "acercando posiciones", en definitiva coincidieron en el discurso.

Pero igual aclararon que no fue el único motivo de la discusión. El proyecto del concejal Juan Carlos Cesoni (PJ) que iba a ser tratado en la tarde de este jueves y a través del cual se pretendía crear una Guardia de Seguridad y Protección Animal (GusPA) también generó cambios a último momento. Solo para mencionar otro tema. Lo cierto es que a pesar de las modificaciones deberá esperar hasta el próximo encuentro.