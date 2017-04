SERENA WILIAMS ANUNCIA EMBARAZO, ¡POR ERROR!

Apretar el botón equivocado en tu celular y sobre todo en redes sociales, te puede poner en serios aprietos, tal y como le sucedió a Serena Williams, quien por error anunció al mundo entero su avanzado embarazo.

La tenista se tomó una foto donde luce su pancita de 20 semanas de gestación mientras luce un traje de baño completo a través de su aplicación de Snapchat, pero no se dio cuenta de que la había publicado, sino hasta media hora después, cuando le llovieron llamadas.

“Bueno, de hecho, fue un accidente. Estaba de vacaciones disfrutando de un poco de tiempo para mí misma. Lo que estoy haciendo es ir comprobando el progreso y me voy haciendo fotos todas las semanas para ver cómo crece la pancita. No se lo había dicho a nadie, para ser sincera, y solo quería guardar la foto. Ya sabes cómo son las redes sociales, le das al botón equivocado y ya se vuelve un problema todo...”, comentó la de número 2 del ranking Women's Tennis Association (WTA).

Asimismo la máxima ganadora de Grand Slam con 23 trofeos comentó que se enteró de la feliz noticia dos días antes del Abierto de Australia, el pasado mes de enero.

SERÁ NIÑA

A través de su cuenta de Instagram colgó una instantánea, la cual acompañó con un emotivo mensaje, en donde reveló el sexo de su bebé.

“Mi querida bebé. Me diste la fuerza que no sabía que tenía. Me enseñaste el verdadero significado de serenidad y paz. No puedo esperar para conocerte. No puedo esperar para que te unas a la caja de jugadores del próximo año. Pero lo más importante, estoy tan feliz de compartir contigo ser la número uno en el mundo contigo... una vez más hoy”, escribió Serena Williams.

Cabe destacar que se encuentra comprometida con el co-fundador del sitio Reddit, Alexis Ohanian, con quien tiene más de un año de relación.