"La Copa Davis me trae buenos recuerdos, pero hoy tengo otros desafíos. Ahora no pienso cuando la volvería a jugar. Me siento más relajado, realizado. Es un objetivo cumplido. Aún hay gente que me recuerda lo de Zagreb y hoy pienso más en eso que en lo que viene", afirmó.



Del Potro realizó estas declaraciones en una conferencia de prensa al ser presentado como embajador de una empresa de seguros, donde también evaluó a Kazajistán, rival en el repechaje de Copa Davis, en septiembre próximo, según determinó el sorteo realizado hace algunas semanas en Londres por la Federación Internacional de Tenis (FIT).



"En la Davis podría haber tocado algo más fácil o más difícil que Kazajistán. Ir de visitante es complicado siempre", sostuvo Del Potro, 33 del ranking mundial.



Argentina, campeón defensor y que mantiene ese puesto de privilegio en la élite desde 2002, tendrá el principal rival en la superficie elegida por los kazajos.



Es que, en comparación y con ambos equipos completos, los transcontinentales (tienen una parte en Europa y otra en Asia) se presentan como un rival accesible.



Su mejor jugador, Mikhail Kukushkin, se encuentra en el puesto 77 del ranking mundial y es el único en el top 100, completado por Alexander Bublik en el puesto 140, Dmitry Popko 188 y Aleksandr Nedovyesov 193.



Lo paradójico del equipo kazajo es que ninguno nació en ese país, ya que Kukushkin, Bublik y Popko son rusos y Nedovyesov ucraniano.



Kazajstán llegó a esta instancia ganando la serie ante China 4-1, el pasado fin de semana, jugando como local sobre polvo de ladrillo indoor en el Centro Nacional de Tenis de Astana.



Kazajstán será local porque la última y única vez que se enfrentaron Argentina en setiembre de 2011 fue anfitrión en el estadio Mary Terán de Weiss, en el Parque Roca, en Buenos Aires, donde barrió a Kazajstán 5-0, cediendo solo un set en las tres jornadas.



Justamente Kukushkin fue uno de los singlistas que perdió primero con Del Potro 6-2, 6-1 y 6-2 y luego con Juan Mónaco 6-4 y 6-1.



En los otros puntos, Juan "Pico" Mónaco venció a Andrey Golubev 6-3, 6-0 y 6-4, Juan Ignacio Chela se impuso a Evgeny Korolev 2-6, 62 y 6-0 y Chela junto a Eduardo Schwank le ganaron a Korolev y Yuriy Schukin.



Respecto al futuro inmediato de su carreta, "Delpo" transita la etapa previa a Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada.



"Me preparé para una gira de polvo de ladrillo que será muy dura. Es una superficie que siempre me costó", asumió el número 34 del ranking mundial.



En lo transcurrido de 2017, jugó los torneos de Delray Beach (semifinales), Acapulco, Indian Wells y Miami y desde el mes próximo se presentará en Estoril, Madrid, Roma y Roland Garros, todos sobre polvo de ladrillo.



Con el mismo tono de sorpresa que las otras declaraciones, la principal raqueta argentina dejó entrever la posibilidad de contar con una leyenda del tenis como entrenador en algunos torneos de la temporada.



"No descarto que me acompañen Pete Sampras o Guga Kuerten en los torneos que se vienen. Estamos dialogando pero no hay nada confirmado", amagó el tandilense, quien confirmó que Daniel Orsanic, capitán del equipo de Copa Davis, ya no trabajará más él pese a la buena relación.



"Me acompañó porque pudo, pero no es mi entrenador. No es lo que busco para esta gira", cerró el campeón del US Open 2009.