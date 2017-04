Todos los funcionarios que ingresen al Poder Judicial en 2017 pagarán Ganancias

El administrador del Poder Judicial, Agustín Cinto, confirmó que todos los funcionarios que ingresen a ese órgano durante el 2017 pagarán impuesto a las Ganancias.



"Todos los jueces o funcionarios judiciales que ingresen en 2017 pagan impuesto a las ganancias", dijo Cinto durante una reunión de la Comisión de Administración Financiera del Consejo de la Magistratura que tuvo lugar en la sala Lino Palacio del edificio de Libertad 731, presidida por su titular, el diputado radical Gustavo Valdés.



Sin embargo, Cinto aclaró que la medida afecta a los nuevos ingresos pero "no a los ascensos".



Según explicó, que se incluyan en la medida los ascensos "dependerá de la interpretación que hagan el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia" de la reforma del impuesto sancionada a fines del año pasado por el Congreso Nacional.



Cinto, que ingresó recientemente en el Poder Judicial tras la salida del ex administrador Juan Carlos Cubría, precisó que ya está pagando impuesto a las ganancias.



El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, dijo este miércoles que, a partir de junio próximo, "unos diez o veinte nuevos jueces" comenzarán a pagar el impuesto a las Ganancias, de acuerdo con lo establecido por la reforma del impuesto y sostuvo que los magistrados "deben dar el ejemplo" y ser "los primeros en cumplir la ley y la Constitución".



Finalmente, el administrador se comprometió a "mantener informados" a los consejeros respecto de las novedades que surjan sobre el tema.



De acuerdo con lo establecido en la reforma del impuesto a las Ganancias sancionada en diciembre pasado por el Congreso Nacional, "los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación" deberán tributar Ganancias "cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017 inclusive".



A propósito de esa nueva legislación, a fines de diciembre pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación difundió un comunicado en el que señaló que, del texto de la nueva norma, "queda claro que todos los empleados, funcionarios, fiscales, defensores y magistrados que están en funciones no pagarán el impuesto", y que "en cambio, quienes ingresen a partir de 2017 estarán obligados a pagarlo".