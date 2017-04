SOFÍA BULGARELLA: UNA SANTAFESINA CAMPEONA EN LA PLATA

Tiene 23 años, juega de central en Las Lobas, y se acaba de consagrar campeona de la Liga Argentina y sus grandes actuaciones le valieron la convocatoria para Las Panteras.

La santafesina comenzó su carrera en el Club Banco Provincial, continuó su carrera en Gimnasia y Esgrima de La Plata, adonde fue una de las jugadoras emblemáticas para conquistar la Liga Nacional 2017.

A su regreso a nuestra ciudad, visitando a sus familiares, “Sofi” habló con El Litoral y comentó el gran momento que vive y todas sus expectativas.

Sus inicios

“Comencé a jugar en Banco desde los 11 años y ahora hace 7 que estoy en Gimnasia. Tuve una participación en una Liga Argentina para San Francisco de Córdoba y otra Liga jugué con la selección argentina juvenil”, señaló.

“Estoy estudiando, hice un curso de productora de seguros, que comencé el año pasado cuando estaba lesionada y ahora lo estoy terminando, si apruebo en mayo, ya me dan la matrícula para poder trabajar”, indicó.

“Mi familia vive en Santa Fe, vine a visitarlos y me voy enseguida porque comenzamos a entrenar con Las Panteras el lunes, en el Cenard”, agregó.

Un duro momento

"Me lesioné los ligamentos cruzados anteriores de una de mis rodillas, me pasó bloqueando, eso fue en el 2015, me operaron, tuve 7 meses de recuperación y recién retorné a las canchas en junio del 2016. Fue durísimo. Pensé que quizás nunca podría volver a jugar. Para colmo, yo antes de lesionarme ya estaba por irme una temporada a jugar a España, faltaban dos semanas para viajarf y me pasó lo de la lesión. Fue una gran frustración, un golpe anímico muy fuerte”, comentó.

“En todo ese tiempo le dediqué mucho tiempo a la rehabilitación, me vine a Santa Fe, lo necesitaba. No podía pensar en otra cosa que no sea mi rodilla. Para pensar en otra cosa hice ese curso y además para tener una salida mas el día de mañana”, acotó.

Se la jugó

“Volví jugando de punta, yo antes lo hacía de central, mas que nada por el tema del contacto en el bloqueo, tratando de recuperar mi confianza y el salto. Yo veía que no rendía lo mismo, que no marcaba la diferencia como cuando juego de central”, dijo Sofía.

“Cuando terminó el 2016 me preocupaba eso, me molestaba no poder darle lo que yo quería al equipo. Me sentó a hablar con la entrenadora y le pregunté por la Liga 2017. Le dije que no me sentía bien, que quería jugar de central nuevamente, le sugerí que probemos. Terminé de jugar en noviembre, en diciembre me quedé en La Plata en lugar de venirme a Santa Fe y entrenamos durísimo con otras de las chicas que estaban lesionadas”, puntualizó.

“Fui notando que estaba bien, que me sentía cómoda de central, que no me molestaba nada y así me fuí soltando y haciendo cada vez mas cosas. No con miedo, pero con respeto a la rodilla, cuidándome”, explicó.

Volvió con todo

“Me fui embalando con el correr de los partidos, me sentía muy bien, me salían las cosas, el equipo ganaba y todo eso repercutió en lo anímico”, señaló Bulgarella.

“Durante la Liga el equipo no perdió ningún partido, terminamos invictas en 16 partidos. Este año usé el número 17, sentía que todo andaba bien, y este tenía que ser mi año. No lo podía creer, yo cada partido jugaba mejor y el equipo avanzaba, encontrando a pleno su juego, re bien”, dijo Sofía.

“La hinchada fue tremenda, geniales, yo desde que llegué a Gimnasia, justo fui a ver un clásico con Estudiantes, y alentaron si parar, son miles. En estas finales colmaron el estadio de La Plata, mucha gente no pudo ingresar. Me atraparon desde el primer día. Son enfermos, fanáticos, peor que Colón y Unión son en La Plata”, aseveró.

Objetivo cumplido

“Las semis con San Lorenzo fueron partidos peleados, pero nunca sentimos que podíamos perder. Jugamos en equipo, las suplentes rindieron a pleno, todo el equipo tuvo mucha garra. Los sets que perdimos fue porque nosotras las tirábamos afuera, no porque nos otros nos superaran, eran errores nuestros”, comentó.

“Tenemos dos puntas grandes, con experiencia, la opuesta brasileña Fernando Melo tiene mucha jerarquía, armamos un equipo sólido y que cada una sabía cual era su rol. Además de una entrenadora con mucha experiencia, Paula Casamiquela, y se incorporó la otra entrenadora, Milagros Cova, que ella se encargaba de videos, estadísticas y nos daba un panorama de los rivales, y eso tuvo mucho que ver en los momentos decisivos”, consignó.

Celeste y blanca

"Me llegó la convocatoria el sábado, antes de jugar las finales con Vélez. No lo podía creer. Yo había jugado en la selección en juveniles jugué una Liga Nacional, estuve todo el proceso pero quedé afuera, en Sub 23, jugué dos Copas Panamericanas, un Mundial y un Sudamericano”, señaló.

“Ahora la mayor...que emoción. Yo lo tenía como objetivo, epro no tan cercano. En enero no sabía como sería mi temporada y en abril me llaman de Las Panteras, es genial”, dijo “Sofi”.

“Esto me abre mas las puertas para jugar internacionalmente, es una vidriera mas para cumplir mi objetivo de irme al exterior. El seleccionado juega este año torneos importantes, espero quedar en el plantel, pero ya con ir a entrenar es una alegría inmensa para mí”, señaló finalmente.