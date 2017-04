LA CONTINUIDAD DE TEO EN CENTRAL ESTÁ EN LA AGENDA DE LOS DIRIGENTES CANALLAS

Teófilo Gutiérrez es la figura de Central en lo que va del 2017. No se puede soslayar que el semestre no arrancó bien para el colombiano por el entredicho que tuvo con Ruben, pero a partir de ahí el atacante agachó la cabeza y se enroló en el tren que conduce Paolo Montero siendo hoy el futbolista más destacado en las cinco fechas que se jugaron. Por eso la gran pregunta es si con el fin del préstamo en junio se termina su estancia en Arroyito o bien hay alguna chance de continuidad. La última palabra no está dicha y todavía debe correr mucha agua debajo del puente.

Todo indica que a mediados de año puede haber un recambio importante de jugadores en Central. Y allí habrá que ver qué referentes se quedarán. También pesará muchísimo la opinión del DT Paolo Montero para ver si recomienda hacer el máximo esfuerzo posible para retenerlo. Pero en este caso parece ser que lo que tendrá más trascendencia será como primera medida lo que piense hacer el propio colombiano. Porque en su cabeza está la respuesta. Si mantiene este nivel todo parece indicar que Central buscará retenerlo. Hoy los hinchas ya lo disfrutan.

Teo está iluminado. En las cinco fechas que se llevan disputadas del 2017, en lo que constituye la totalidad de la era de Paolo Montero, el colombiano anotó el gol en la victoria ante Tigre en el Gigante, pero además metió cuatro asistencias magistrales en los otros cinco goles que señaló el canalla.

Claro que también incidirá mucho la disciplina que tenga el colombiano dentro y fuera de la cancha en lo que resta del torneo Independencia. Tras el estreno ante Godoy Cruz parecía que las horas de Teo estaban contadas por el cortocircuito con Ruben, ya que incluso Montero lo mandó al banco de suplentes.

Pero luego el atacante cafetero se reinventó y hoy está en un gran momento. Es más, los hinchas lo ovacionaron el pasado viernes en la victoria ante Atlético de Tucumán. ¿Seguirá Teo en Central? La respuesta está abierta.

Inspirado. El colombiano fue la gran figura canalla en la victoria del viernes ante los tucumanos.