Concejales piden la destitución del presidente del Cuerpo

Concejo Municipal de Rincón - Foto. LT10

También se solicita tratar el desmanejo administrativo y financiero del Honorable Concejo Municipal; Requerir al DEM la presentación de las cuentas de los ejercicios del 2014, 2015 y 2016 con los comprobantes correspondientes; Presentación del presupuesto 2017 del H.C. Municipal, según lo requiere la Ley y el Reglamento interno.

En diálogo con LT10, el edil Raúl Rivas aseguró que “la relación del Concejo con el Ejecutivo Municipal nunca fue buena pero apostábamos a que mejore. Sin embargo, llegamos a un punto de inflexión, ya que desde el Concejo como institución no tenemos peso, no se cumplen las ordenanzas que aprobamos, no nos responden los pedidos de informe. Cuando votamos como presidente del Cuerpo a Andreu pensamos que la relación mejoraría e intercambiaríamos ideas buscando mejor funcionamiento de la ciudad de Rincón. No funcionó”.

Rivas agregó: “Le renovamos la presidencia del Concejo a Andreu el año pasado aspirando a que la situación sea otra, y no ocurrió. Hubo manifestaciones privadas y publicas del intendente cuestionando duramente a los concejales, incluso, el secretario de gobierno nos trató de “parasitos”. Esto llevó a que solicitemos la destitución del presidente del Cuerpo, haciendo público lo que sucede.

Los concejales entienden que esta situación que se vive en el Concejo Municipal hace imposible la vigencia del Régimen Municipal de la ciudad de San José del Rincón.

Los concejales del Partido Justicialista Raúl Rivas, Livia Simbrón, Teresa Facino; y del Frente Progresista Cívico y Social, Hugo Ferreyra, solicitaron se convoque para este viernes 10 de Febrero a las 10 hs. a una Sesión extraordinaria para tratar entro otros temas, la destitución del Presidente del Concejo Deliberante de la ciudad de San José del Rincón, José Luis “Pachy” Andreu.