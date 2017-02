CFK apuntó al Gobierno y a Bonadío por las citaciones Cristina Kirchner se grabó haciendo trámites judiciales

Cristina se mostró yendo a un Registro de Reincidencia que queda a cinco cuadras de su casa para dejar registro de sus huellas dactilares para obtener un certificado porque el mismo trámite se realizó mal en Comodoro Py.

"¿Para qué te hizo viajar a buenos aires si a cinco cuadras de tu casa hay una oficina de Reincidencia?", se preguntó la ex presidenta, y se respondió: "Para lograr la foto de ingreso a Tribunales, igual que cuando me hizo ir para notificarme, mientras que otro juez (Julián) Ercolini me notificó acá en mi casa".

"Este es un gobierno de fotos, fotos de timbreos que no existen o que están acomodados", apuntó. Y agregó: "Es una mezcla de persecución, con objetivos de proscripción, con el objetivo de tapar todo lo que está pasando".

Y ubicó en esa supuesta estrategia la citación de sus hijos Máximo y Florencia para el 6 de marzo, y ella un día después, para ser publicada la foto "el Día Internacional de la Mujer" en los diarios.

Alertó además que "a todo esto de las fotos, han agregado el condimento de las escuchas", en alusión a la reciente difusión de los audios junto al ex jefe de la AFI Oscar Parrilli, y señaló que "lo de organizar un gobierno para escuchar gente no es nuevo, ya lo hemos visto con Macri en la Ciudad de Buenos Aires, donde armó un sistema para escuchar gente".

"Esto que hace Bonadio es una demostración más de cómo quieren ocultar la realidad, una verdadera decadencia democrática", dijo la ex jefa del Estado.

