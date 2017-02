Lady Gaga hizo delirar a los fans del Super Bowl

La agencia DPA, en una descripción del show, dice que Lady Gaga podría haber optado por abrir su espectáculo con alguno de sus hits como "Poker Face", "Born This Way", "Monster" o "Bad Romance".

Sin embargo, se remontó muchos años atrás en historia musical de Estados Unidos para entonar el tema considerado la mejor canción folk del país: "This Land Is Your Land", de Woody Guthrie, intercalado con el himno "God Bless America".

Mientras lo hacía, surcaban el cielo 300 drones tiñéndolo de blanco, azul y rojo, los colores de la bandera. Fue un arranque muy sentido para un show que luego transcurriría con los habituales fuegos artificiales, luces de neón y una coreografía perfectamente estudiada.

A este "medley" patriótico sumó el juramento de lealtad a la bandera estadounidense: "Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos".

Por un momento, Estados Unidos, que se encuentra dividido desde que asumió el poder Donald Trump, parecía ser uno. Pero Lady Gaga no sería Lady Gaga si, tras pronunciar esas palabras, no se hubiera lanzado como una Catwoman desde el techo sostenida por un arnés cantando, ahora sí, su exitoso "Poker Face".

Sus bailarines vestidos de lila dieron lo mejor de sí mismos mientras la artista de 30 años continuaba con hits como el himno LGBT "Born This Way" y "Telephone". Después, "Mother Monster" se puso una chaqueta torera con pinchos metálicos en dorado mientras tocaba el keytar (un teclardo ligero).

Y sus enloquecidos fans hacían bullir las redes sociales. "Oh my Gaga", escribía uno en Twitter. No obstante, su llamamiento a unidad en la noche del domingo fue aún más contundente que su despliegue pop.

No mencionó directamente a Donald Trump, sino que dejó que las letras de sus canciones hablaran. "Queremos que se sientan bien, ¿quieren sentirse bien con nosotros?", preguntó a los asistentes del estadio cuando se colocó al piano para tocar "Million Reasons", balada de su último álbum de estudio, "Joanne".

A su alrededor, los fans blandían antorchas LED. Lady Gaga avanzó entonces entre la gente, dando apretones de manos y abrazando a una chica afroamericana mientras entonaba "why don't you stay, stay".

Para el gran final, con "Bad Romance", salió al escenario luciendo abdominales con un top blanco de hombreras altas que recordaban a las de los jugadores de fútbol americano. El show resultó en una lograda mezcla de fuerza y contención, pop y patriotismo. Y mientras sus fans lanzanban miles de tuits por minuto, la diva se despidió exclamando "¡Super Bowl 51!" antes de arrojar el micrófono, atajar una pelota y saltar al vacío.

Enfundada en un body plateado de Atelier Versace con centenares de cristalitos Svarowski, botas altas a juego y maquillaje emulando un antifaz, Lady Gaga apareció sobre el escenario del Super Bowl como una Catwoman del pop. 72.000 personas esperaban su show en el descanso de la final del campeonato de fútbol americano, en el estadio NRG de Houston, a las que se sumaban millones seguidores en todo el mundo por televisión e Internet.