Heladerías sin delivery por la reiteración de robos

(Foto: La Capital)

"Las heladerías son especialmente vulnerables porque representan un punto de encuentro y cierran tarde, en plena temporada. A pesar de que vienen siendo agredidas con frecuencia, no se han logrado las medidas necesarias de prevención contra este tipo de delito", señaló el concejal Diego Giuliano, presidente de la comisión.

Es increíble que la Capital Nacional del Helado Artesanal no pueda cuidar a sus heladerías y la actividad se resienta, incluso en el delivery, por inseguridad", exclamó el edil, quien comentó que en los últimos días siete cadetes fueron víctimas de asaltos y les llevaron las motos.

Giuliano contó que "no sólo una de las heladerías más tradicionales de la zona oeste de la ciudad debió suspender el servicio de entrega a domicilio por los robos a los cadetes, sino que la mitad de las heladerías de Rosario tomaron la misma decisión".

De acuerdo al análisis del concejal, los inconvenientes de las heladerías deben enmarcarse en una problemática general en la ciudad. "No sólo los heladeros son víctimas de la inseguridad, también los comerciantes, las industrias, las escuelas, los hospitales, los taxis, los farmacéuticos y el círculo sigue", reclamó el representante de Rosario Federal en el Concejo, y remarcó que "el tema es que el programa de seguridad no está funcionando en ninguna parte de la ciudad".

Y profundizó: "El plan de fragmentación de la policía y una política de seguridad también fragmentada, hace que los mecanismos de control y de prevención se realicen de a pedacitos, según el rubro, el sector, el caso resonante, o la urgencia".

Y además criticó la envergadura que se le está otorgando al sistema de videovigilancia. "De nada sirve sumar cámaras si no logran prevenir y reducir el delito. De nada sirve sumar botones de pánico si no logran la presencia y la acción policial inmediata. De nada sirve sumar patrulleros si no logran evitar la violencia y llegar a tiempo".

Suspensiones y reducciones

Por su parte, Andrés Ríos, presidente de la Cámara Industrial y Comercial del Helado Artesanal, expresó su profunda preocupación por este tema, y reconoció que muchos locales ya tomaron la determinación de suspender los envíos a domicilio. "La mitad de las heladerías de Rosario ya dejaron de brindar el servicio de delivery por los reiterados hechos de inseguridad que sufren los cadetes, y otras restringieron las zonas de reparto", aseguró.

En ese sentido, destacó que en muchos casos "la venta a través del delivery representa alrededor del 30 por ciento a los comercios de este rubro, lo que significa una baja muy importante en los ingresos".

Ríos reveló que "a una heladería de la ciudad ya le robaron siete motos", por eso "queremos buscar una solución conjunta para poder resolver esta tensa situación que nos afecta mucho".

Rosario, Santa Fe - Las heladerías rosarinas elevaron un enfático reclamo por la reiteración de robos que están sufriendo estos comercios. Los mismos atentan contra el desarrollo de la actividad en este verano y hasta derivaron en el corte del servicio de delivery en algunos locales por la gran cantidad de asaltos sobre los cadetes que efectúan los envíos. La inquietud la trasmitieron los miembros de la Cámara Industrial y Comercial del Helado Artesanal ante la comisión de Seguridad del Concejo Municipal.