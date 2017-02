"Espero que nos sigamos encontrando para demostrar que las promesas se cumplen"

José Corral - Miguel Lifschitz - Mauricio Macri - Sandra, vecina

Mauricio Macri llegó a Santa Fe en la mañana del jueves para realizar la entrega de viviendas en Barrio Nueva Esperanza Este. Se trata de las primeras 8 en el marco del Programa de Reconstrucción de la Ciudad, destinadas a reubicar las familias que vivían en áreas de riesgo hídrico.En el lugar se construyen 60 unidades con fondos nacionales, que forman parte de un plan más amplio de 280 viviendas en tres barrios de la ciudad. El proyecto fue presentado por José Corral ante Nación a principios de 2016, mientras la ciudad se encontraba en emergencia hídrica.“El presidente me dijo: ‘Bueno, pónganse a trabajar ya’. Y aquí están las primeras casas un año después”, contó José Corral orgulloso por el logro conseguido. En el acto, el Intendente agradeció a Nación, Provincia y destacó la paciencia de los afectados que vivieron durante un año en las casas de emergencia de la organización Techos a la espera de una solución definitiva.El presidente de la UCR hizo hincapié durante su discurso en la gran oportunidad que dio Nación a Santa Fe al volver a darle apoyo económico para la realización de obras. “Entre Provincia y Ciudad íbamos haciendo lo que podíamos, pero lo que no teníamos era el apoyo de la Nación porque, le contaba el presidente, hace nueve años que no se inaugura una vivienda con fondos nacionales”, expresó.“Presidente, estamos muy agradecidos. Recién empieza esta tarea”, manifestó Corral dándole paso a las palabras de Miguel Lifschitz.El Gobernador de Santa Fe reiteró el agradecimiento a la gestión de Mauricio Macri y detalló todos los trabajos que se realizaron y continúan haciendo a fin de paliar los efectos de las inundaciones. Además, manifestó el deseo de que “se pueda multiplicar, a través de estos años que quedan de nuestras gestiones, en distintas ciudades y pueblos de la provincia de Santa Fe”.Lifschitz agradeció “a todos los que han sido parte, pero sobre todo a los adjudicatarios. A estas familias trabajadoras que son su esfuerzo han logrado este resultado y que desde hoy van a tener una mejor oportunidad para el desarrollo de sus vidas y fundamentalmente de las nuevas generaciones”.Por último, fue el turno de Mauricio Macri quien agradeció a los mandatarios locales por recibirlo y manifestó la esperanza de que continúe este tipo de encuentros.“Para mí eso es la política. Es salir de la oficina, es ir al lugar, al barrio, recorrer, estar junto a la gente, estar cerca y entender cuál es la necesidad. Y entre todos como estamos haciéndolo hoy, construir la solución. Si trabajamos de esta manera, juntos, escuchándonos, diciendo la verdad, comprometiendo cosas que sean cumplibles y que generen más confianza y esa confianza es una fuerza arrolladora que moviliza a todo un país como lo está movilizando hoy. Entonces, espero que nos sigamos encontrando Gobernador, Intendente, para demostrar que las cosas a las que nos estamos comprometiendo se cumplen”, expresó Macri en parte de su alocución.Finalmente, y entre medio de aplausos y ovaciones el Presidente agradeció y felicitó a quienes “aguantaron postergaciones y soluciones provisorias”.Sandra y su familia, son unos de los beneficiados con las nuevas viviendas del Barrio Nueva Esperanza Este. La mujer, contó que junto a su marido y sus hijos vivían en Playa Norte y tras las inundaciones del pasado año perdieron absolutamente todo.Desde ese tiempo hasta hoy, vivieron un período en la Tecnológica y luego en uno de los módulos provisorios de la Organización Techos. Un año después eso ya es historia y tiene su vivienda propia.“Es algo muy lindo. Muy contenta porque se me hizo realidad mi sueño”, expresó Sandra verdaderamente emocionada. “Salimos de la mala vida, de las malas experiencias del barro, del agua, todo eso. Esto es un lujo”, manifestó.