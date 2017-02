"Si Nisman estuviera vivo creo que yo lo ahorco porque me hizo leer varias veces su denuncia". En estos términos se expresó Eugenio Zaffaroni al ser consultado sobre el nuevo impulso que cobró la denuncia del fallecido fiscal de la UFI AMIA contra Cristina Kirchner y varios ex funcionarios por encubrir a los autores del atentado contra la mutual judía.

"La causa se reactiva por una razón de revanchismo, no encuentran que hacer y reabrieron esta causa, que no tiene ni pies ni cabeza", sostuvo el ex miembro de la Corte Suprema de Justicia.