NADAL AVANZÓ A LAS SEMIFINALES DE AUSTRALIA

Foto: Agencia DPA

La otra semifinal tendrá como protagonistas a dos suizos, Roger Federer (17) y Stanislas Wawrinka (4), el tenista de más alto ranking que quedó en carrera tras las anteriores eliminaciones de Andy Murray (1), Novak Djokovic (2) y la mencionada de Raonic (3).

Nadal, campeón en Australia en 2009 y finalista en 2014, logró su victoria número 50 en Melbourne y se instaló en semifinales por quinta vez, merced a una victoria sobre Raonic en la que mostró que está nuevamente competitivo y con ansias de recuperar el terreno perdido, algo que deberá ratificar ante Dimitrov, un rival al que aventaja por 7-1 en el historial.

El español, ex número uno del mundo y ganador de 14 torneos de Grand Slam (los mencionados en Roland Garros y Australia, más dos Wimbledon y otros dos en el US Open), no se instalaba en la 'semi' de un grande desde Roland Garros en 2014, cuando ganó luego el último de sus nueve títulos en París.

Además, luego de tres años, Nadal y Federer coincidirán en una semifinal de un mismo Grand Slam, desde el abierto de Australia de 2014.

Nadal, de 30 años y noveno en el ranking mundial de la ATP, empleó dos horas y 46 minutos para doblegar a Raonic (3) y jugará una de las semifinales del torneo que se desarrolla en Melbourne Park ante el búlgaro Grigor Dimitrov (15), quien previamente superó al belga David Goffin (11) por 6-3, 6-2 y 6-4, en dos horas y 13 minutos