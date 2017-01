Un "mosquito" fumigó a metros de los vecinos de un barrio

La calle Hipólito Irigoyen marca la división entre el campo de soja y el barrio Las Mercedes, en la ciudad de Recreo. Cuando se fumigan los tres lotes que abarca el área de cultivos, los químicos cruzan la frontera e ingresan primero a las cuatro casas que inician el poblado –sobre ese mismo corredor–y luego se expanden al resto de las manzanas.Este martes, alrededor de las 5, los ciudadanos de la zona comenzaron a sentir la invasión en el aire. Un "mosquito" recorría la zona, aún a oscuras. Los vecinos dieron aviso a la Policía y a las autoridades municipales, quienes se hicieron presentes, tomaron los datos al conductor de la máquina y sobre el propietario de los terrenos. Luego se comunicaron con el ingeniero agrónomo responsable de las tareas de fumigación en el lugar para solicitar la información acerca de las sustancias utilizadas para las mismas."Es una fumigación ilegal, está muy cerca de las viviendas. Yo me presenté ya en diciembre en la comisaría 16ª de Recreo porque estaban fumigando atrás de mi casa. Hoy me levanté para ir a trabajar y vi la máquina. Llamé a la Policía y a la Municipalidad para que se presenten en el lugar, porque era insoportable el olor a veneno en el ambiente", contó Martín Leiva, habitante del barrio.Dada la repitencia de esta situación, en los últimos meses los vecinos comenzaron a averiguar acerca de la legislación vigente en torno a las fumigaciones y se pusieron en contacto con integrantes de la campaña Paren de Fumigar (que ya visitaron el barrio para observar el escenario)."La ordenanza vigente es obsoleta, dado que dispone que se puede fumigar con agrotóxicos de las clases A y B a partir de los 50 metros de una zona urbana. Eso, de por sí, ya va en contra de la legislación provincial de agrotóxicos, que establece un límite mucho mayores –se explayó Leiva, y continuó– Tenemos el ejemplo de localidades como San Jorge, donde hubo un caso de fallecimiento de una nena por envenenamiento y donde se estableció como distancia mínima para la fumigación los 800 metros".Emiliano Lassa y Belén Almaráz se mudaron a Las Mercedes hace dos años y un mes. Tienen dos hijos, de 4 y 6 años. Viven a 100 metros del campo fumigado. "Una tarde, alrededor de las 17, estábamos con los chicos en el patio y empezamos a sentir feo olor. Nuestras ventanas dan al sur, es decir al campo. Veo el mosquito fumigador, meto rápido los chicos adentro y cierro todo. Ahí empezamos a tener conciencia de lo que significaba la fumigación", contó Emiliano."Después se avivaron y empezaron a fumigar a las 5, antes de que amanezca. Pasa varias veces al año, fumigan con glifosato y eso dura dos o tres días", agregó."Más allá de la presentación en la comisaría y de la reunión con la Municipalidad, hoy amanecemos con una nueva fumigación. Recurrimos a los medios y recién ahí todo se moviliza, es una realidad", protestó este ciudadano.María Belén fue una de las vecinas que se acercó a la máquina fumigadora. "El campo está plantado hace años y hace años que esta gente planta y fumiga sin que las autoridades hagan nada. La Municipalidad queda a 20 cuadras del barrio, pero hasta que los vecinos no hacemos algo nadie se mueve", enfatizó.Hace un mes, tras la presentación de Martín Leiva en la comisaría donde dejó constancia de la fumigación, los vecinos se reunieron con autoridades municipales para plantear el problema y exigir acciones.Ayer, Sebastián Lagraña, subsecretario de Salud, Acción Social y Medio Ambiente de la Municipalidad de Recreo,se refirió al hecho de las últimas horas y consignó que se citó al ingeniero agrónomo a cargo porque"no habían presentado receta ni pedido autorización para fumigar". Asimismo, anticipó que hoy a las 17 acompañará a los vecinos a efectuar la denuncia ante la Policía contra el propietario del terreno, a los fines de que intervenga el Ministerio de la Acusación.Lagraña detalló que el procedimiento legal para desarrollar una fumigación en Recreo implica, en primer lugar, que se trate de una zona habilitada, estar al menos a 50 metros de las viviendas para sustancias de bandera verde, tener la receta que solicita el ingeniero agrónomo a cargo y que debe estar autorizada por el municipio, y la constancia de que la máquina que se utilizará está registrada en el Ministerio de la Producción."En este caso observamos que hay una negligencia por parte del propietario, que tenemos entendido que está de vacaciones. Cuando vuelva se le van a pintar los dedos y eso se eleva al MPA. La semana pasada notificamos por carta documento al propietario, porque en diciembre ya hubo una fumigación en la cual no se acató el procedimiento y la normativa. No tuvimos respuesta", acotó el funcionario.—¿Saben ya qué sustancias se usaron para fumigar la zona?—No podemos confirmar. Tomamos fotos de los bidones, que tienen tres componentes diferentes. Eso es parte de la información que elevaremos.Los habitantes de la zona aseveran que los terrenos fumigados son parte del loteo que conformó el barrio Las Mercedes, por lo cual consideran que es suelo urbano. Ante la consulta de Diario UNO sobre ese aspecto, Lagraña respondió que "los terrenos están en el límite de la urbanización, los separa una calle".—Los vecinos describen que hace años que hay fumigaciones en esos terrenos, ¿cuándo comenzó el accionar municipal al respecto?—En realidad, esa zona era agrícola antes de que se realice el loteo. Los primeros habitantes no vivían en el límite, pero en el último tiempo el barrio se expandió muy rápido y los vecinos afectados ahora son quienes reclaman hoy por un derecho que tienen. Como antecedente, en otra zona de Recreo ya se dejó se sembrar y fumigar. En este caso, se comienza el mismo camino hace algunos meses y cobrará impulso con la judicialización del mismo.