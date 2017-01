Relevan los daños tras el derrumbe en la Casa del Brigadier

Hernán Steckler, Director Archivo Histórico Provincial

En la tarde del domingo parte de la mampostería y dos pisos del interior de de la Casa del Brigadier Estanislao López se derrumbaron. Afortunadamente no hubo daño en vidas humanas pero sí se vio perjudicado parte del material histórico de la provincia que allí se albergaba.“Cualquier acción o decisión técnica que se implemente desde el punto de vista de proteger la integridad estructural del edificio, hay que pensarla a su vez en qué impacto tiene en un posible efecto sobre los documentos”, expresó Hernán Steckler, director del Archivo Histórico Provincial tras ser consultado por las obras que deben realizarse en el lugar.Respecto al estado de los archivos históricos, el funcionario no se animó a relevar en números los daños ocasionados por el derrumbe. No obstante, aseguró que “se presume en principio que la mayor parte va a poder ser recuperable de alguna forma utilizando técnicas específicas de tratamiento de los documentos”.“La casa del Brigadier alberga documentación histórica en muchas otras habitaciones distintas de la que sufrió la caída de la pared. Es decir que en relación con el total de la documentación, el porcentaje que puede resultar afectado es menor en comparación con el volumen total”, aclaró.