¿CUÁL ES EL ATRIBUTO DE URTUBEY QUE MÁS IMPRESIONÓ A MACEDO?

"Para mí todos somos importantes. Si yo estoy trabajando con alguien que piensa que porque es el único protagonista va a contar su propio cuento, no sirve. Te sirve que todos estemos contando una parte del engranaje", comentó en diálogo con Clarín.

Mientras tanto, la actriz disfruta de su flamante romance con Juan Manuel Urtubey, con quien se casó en septiembre de 2016. No se cansa de hablar de su marido ni de comentar qué la enamora, por eso, en un momento de la entrevista, explicó cuál es el atributo del Gobernador de Salta que más le gusta. "Es de las personas más impresionantes, inteligentes que conocí en mi vida", confesó.

"Lo admiro y lo respeto muchísimo, me parece súper lógico", dijo después y agregó: "Me impacta que va a ser un hombre que va a formar parte de la historia de nuestro país".

Cuando le preguntaron si le incomodaba el mote de Primera Dama, respondió segura: "Es el que es. No me incomoda porque no elegiría otro marido en el mundo que no sea él. Estoy re orgullosa de él". Van a todos lados juntos y se alientan mutuamente.

"Yo lo acompaño a él de la misma forma que él me acompaña en algo importante como mi trabajo. Amo estar con él y compartir esos momentos", concluyó la actriz, cada vez más enamorada de su esposo, a quien adora y admira. ¡Así es el amor!

"No tengo problemas de ego", comenzó diciendo Isabel Macedo respecto de su forma de trabajar. Este lunes 23 de enero se estrena en Telefe Amar después de amar, serie que protagoniza junto a varios actores.